ETV Bharat / state

75 साल के चैंपियन पावर लिफ्टर, 350 किलो वजन खट से उठा लेते, 23 मेडल जीत चुके; अब विश्वविजेता 'दंगल' में दिखा रहे दम

बुजुर्ग पावर लिफ्टर की कहानी. ( etv bharat )