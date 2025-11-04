ETV Bharat / state

75 साल के चैंपियन पावर लिफ्टर, 350 किलो वजन खट से उठा लेते, 23 मेडल जीत चुके; अब विश्वविजेता 'दंगल' में दिखा रहे दम

बरेली के बुजुर्ग बने नई पीढ़ी के लिए मिसाल, जिम में घंटों पसीना बहाते देख युवा हैरत में पड़ जाते.

75 year old power lifter bareilly bhagwan bansal participate world power lifting championship
बुजुर्ग पावर लिफ्टर की कहानी. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 1:08 PM IST

5 Min Read
बरेली: अक्सर उम्र के आखिरी पड़ाव में लोग अपनी कमजोरी और लाचारी का हवाला देते हैं. ऐसे वक्त में अगर कोई बुजुर्ग अपने हौंसले और उपलब्धियों से युवाओं को भी मात दे दें तो हैरत में पड़ना लाजमी है. ऐसे ही बरेली के एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 75 साल की उम्र ऐसी उपलब्धियां जुटा ली हैं जो हर किसी के लिए आसान नहीं हैं. ये यहीं नहीं रुके हैं, अब ये विश्वविजेताओं के मुकाबले में भाग लेने साउथ अफ्रीका पहुंच गए हैं. खेल और देश के लिए उनका यह जज्बा काबिलेतारीफ है. हम बात कर रहे हैं बरेली के 75 साल के पावर लिफ्टर भगवान बसंल के बारे में, जो देश और दुनिया में अब तक 23 मेडल अपनी झोली में डाल चुके हैं. चलिए जानते हैं इनके जीवन और संघर्ष के बारे में.


55 साल से पावर लिफ्टिंग का शौक है: बरेली के रामपुर गार्डन में रहने वाले चावल व्यापारी भगवान बंसल की उम्र 75 साल की है. वह पिछले 55 सालों से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं. इस खेल को उन्होंने अपने शौक की वजह से अपनाया था. भगवान बंसल ने बताया कि सन् 1970 से पावर लिफ्टिंग का ऐसा शौक चढ़ा कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब तक वह 15 अंतरराष्ट्रीय (8 स्वर्ण पदक शामिल) के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. वह अब तक 23 बड़े मेडल अपनी झोली में डाल चुके हैं.

75 साल के पावर लिफ्टर भगवान बंसल बने मिसाल. (etv bharat)



पहला पदक कब जीता: भगवान बंसल बताते हैं कि उन्होंने पहली बार दिल्ली में हुई नॉर्दर्न इंडिया की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था. उन्हें आज भी वह प्रतियोगिता अच्छे से याद है. उस प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. उस मेडल के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार पदक जीतते चले गए. उनके कोच श्री मुखर्जी हुआ करते थे. उन्होंने पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उन्हें लगातार आगे बढ़ाया और मार्गदर्शन किया.

कब से अपनाई पावर लिफ्टिंग. (etv bharat gfx)


जब 355 किग्रा. वजन उठाकर तोड़ा था विश्व रिकार्ड: वह बताते हैं कि 2022-23 में किर्गिस्तान और मिस्र में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़े थे. किर्गिस्तान में 72 वर्ष की आयु में 100 किग्रा शरीर का वजन होने के बावजूद 355 किग्रा वजन उठाकर कीर्तिमान बनाया था. वहीं मिस्र में हुई प्रतियोगिता में 73 साल की उम्र में शरीर का वज़न 90 किग्रा होने पर 295 किग्रा वजन उठाकर विश्व रिकार्ड बनाया था.

एक नजर. (etv bharat gfx)


दाल-रोटी, दूध और शाकाहारी डाइट: वह बताते हैं कि उन्होंने आज तक किसी भी सप्लीमेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है. वह शुद्ध शाकाहारी हैं. वह दाल रोटी, हरी सब्जियां, फल आदि ही अपनी डाइट में लेते हैं. उनका डाइट का एक शेड्यूल है वह उसी के अनुसार भोजन करते हैं. वह पूरी तरह से शाकाहारी हैं.

ये मेडल अपनी झोली में डाल चुके हैं. (etv bharat)

जिम में नियमित अभ्यास करते: वह रोज सुबह 5 बजे के पहले उठ जाते हैं और जिम पहुंचकर अभ्यास शुरू कर देते हैं. उन्हें जिम में पसीना बहाते देखकर युवा अक्सर हैरत में पड़ जाते हैं. रोज वह करीब 2 से 3 घंटे तक कड़ा अभ्यास करते हैं. इस दौरान वह पावर लिफ्टिंग स्टेमिना को मेंटेन करते हैं.

भगवान बंसल का अगला लक्ष्य अब विश्वविजेता बनने का. (etv bharat)


परिवार में कौन-कौन: 75 वर्षीय भगवान बंसल की पत्नी हाउसवाइफ है. उनके तीन बेटे और तीन बहुएं हैं. इसके साथ ही उनके एक पोता और एक पोती भी है. उनका परिवार साथ में रहता है. वह रोज अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं.

जिम में नियमित करते हैं अभ्यास. (etv bharat)

युवा मानते हैं प्रेरणा स्रोत: जिम में आने वाली बबीता ने बताया कि जिस उम्र में लोग ठीक से चल नहीं पाते, उस उम्र में वह घंटों जिम में प्रैक्टिस करते हैं. उनको देखकर हमारा भी हौसला बढ़ता है. हम सबके लिए वह प्रेरणा के स्रोत हैं. वह दुआ करतीं हैं कि साउथ अफ्रीका में होने वाली प्रतियोगिता में वह भारत का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेकर आएं.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने. (etv bharat)

पसीना बहाते देख प्रेरित होते: जिम में उनके साथ अभ्यास करने वालीं डॉ. मीनाक्षी राजपूत कहती हैं कि उनको जिम में पसीना बहाते देख वह बहुत मोटिवेट होती हैं. इस उम्र में जब वह पावरलिफ्टिंग में अपने आप को चैंपियन बनाए हुए हैं यह उनके लिए एक प्रेरणा की बात है. इस उम्र में उनके हौसले को देखकर लगता है कि कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है.

जिम में घंटों बहाते हैं पसीना. (etv bharat)

साउथ अफ्रीका पहुंच गए: 3 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पावरलिफ्टिंग विश्व कप चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है. इसमें भाग लेने के लिए भारत से सात खिलाड़ी पहुंचे हैं. यूपी से इकलौते भगवान बसंल हैं. वह वहां 75 आयु वर्ग वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे. सभी को उम्मीद है कि वह इस प्रतियोगिता में इस बार कुछ ऐसा कमाल करेंगे जो देश और दुनिया के लिए मिसाल बनेगा.

