ETV Bharat / state

चिट्टे के साथ 75 साल के बुजुर्ग समेत 2 गिरफ्तार, पुलिस ने मामला किया दर्ज

शिमला: हिमाचल में चिट्टा युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है. चिट्टे की लत के कारण युवा इसका सेवन भी करते हैं और ड्रग पेडलिंग में भी शामिल हो जाते हैं. अक्सर युवा ही चिट्टे के सेवन और इसकी तस्करी में शामिल पाए जाते हैं. लोगों और पुलिस की नजर में शक के दायरे में भी युवा उम्र के लोग होते हैं, लेकिन राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

इस बार पुलिस ने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को भी चिट्टा तस्करी में पकड़ा है. बुजुर्ग की गिरफ्तारी ने पुलिस और समाज दोनों को हैरान कर दिया है. संजौली थाना पुलिस ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर भट्टाकुफर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. पकड़ा गया आरोपी वीर चंद उम्र 75 साल शिमला जिले का ही रहने वाला है और वर्तमान में किराए के मकान में भट्टाकुफर में रहता है. उसके साथ पुलिस ने शिमला शहर के ही एक और युवक को पकड़ा है.

दोनों से 6.580 ग्राम चिटा बरामद

पुलिस टीम को गश्त के दौरान नशे की गतिविधियों की गुप्त जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत उनके ठिकाने पर छापा मारा गया. तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 6.580 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये चिट्टा कहां से लाते थे और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करते थे. इस मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शामिल होना समाज में नशे की बढ़ती जड़ें और इसकी गंभीरता को दर्शाता हैं.