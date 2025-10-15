ETV Bharat / state

राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह; राज्यपाल बोलीं- 75 फीसदी अटेंडेंस होने पर ही दे पाएंगे एग्जाम

राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य-अतिथि के रूप में शामिल हुईं. यहां 47 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल (Photo Credit: ETV Bharat)
अलीगढ़: राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बुधवार को हुए द्वितीय दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित शीला गौतम सेंटर फॉर लर्निंग सभागार में हुआ. समारोह में आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं.

47 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल: कुलपति प्रो. नरेंद्र बहादुर सिंह ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस दीक्षांत समारोह में 47 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 36 छात्राएं और 11 छात्र शामिल हैं. कुलाधिपति स्वर्ण पदक कुमारी नेहा को मिला.

Photo Credit: ETV Bharat
राज्यपाल बोलीं- बेटियां खुद को रखें सेफ (Photo Credit: ETV Bharat)

कुलपति ने कहा कि ये विद्यार्थी विकसित भारत 2047 के निर्माण में अहम योगदान देंगे. विश्वविद्यालय में सत्र 2025–26 के लिए 3 वर्षीय और 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के साथ 25 स्नातक और 26 स्नातकोत्तर कोर्स प्रारंभ किए गए हैं.

राज्यपाल ने कहा- अब सिफारिश नहीं चलेगी: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम है. 50 एडमिशन होते हैं, लेकिन क्लास में केवल 10 छात्र ही पहुंचते हैं. अब राजभवन के आदेश से 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है. नहीं तो परीक्षा से वंचित किया जाएगा. यह निर्णय हमने हृदय पर पत्थर रखकर लिया है, क्योंकि यूपी को आगे बढ़ाना है.

Photo Credit: ETV Bharat
नाम बदलकर गुमराह करने वाले से रहें होशियार: राज्यपाल (Photo Credit: ETV Bharat)

शॉर्टकट से बचने की सलाह: राज्यपाल ने छात्रों को शॉर्टकट रास्ते से बचने की सलाह दी और कहा कि इंटरव्यू में सफलता उन्हीं को मिलती है जो नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहते हैं. राज्यपाल ने कहा कि आज के समय में गुरु-शिष्य परंपरा कमजोर हो रही है. उन्होंने कहा कि अब सिफारिश या सोर्स से कोई फायदा नहीं मिलेगा. पढ़ाई में अनुशासन जरूरी है, तभी समाज और राष्ट्र प्रगति करेगा.

बेटियों के एचपीवी वैक्सीन पर दिया जोर: राज्यपाल ने अपने भाषण में एचपीवी वैक्सीन को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हम दारू और नशे में तो पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन 9 से 15 साल की बेटियों के लिए 1200 रुपये की वैक्सीन नहीं लगवाते. सर्वाइकल कैंसर उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी बन चुका है. यह वैक्सीन बेटियों को भविष्य में मां बनने और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है. अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए.

Photo Credit: ETV Bharat
दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Photo Credit: ETV Bharat)

एफिलिएशन कॉलेजों और समर्थ पोर्टल की सराहना: राज्यपाल ने एफिलिएशन कॉलेजों की धीमी प्रक्रिया और शिक्षक की कमी पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कॉलेजों में शिक्षक नहीं हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है. उन्होंने 'समर्थ पोर्टल' की सराहना करते हुए बताया कि इस प्रणाली से राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपये की बचत हुई है. अब एडमिशन, परीक्षा परिणाम और शिक्षकों का प्रमोशन इसी पोर्टल से पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है.

इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का सुझाव दिया: राज्यपाल ने निरीक्षण रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कई इमारतें तैयार हैं लेकिन हॉस्टल और लाइब्रेरी का फर्नीचर नहीं है, उन्होंने कहा कि भवन बनने के साथ ही फर्नीचर के आदेश भी दिए जाने चाहिए ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके.

Photo Credit: ETV Bharat
कुलाधिपति स्वर्ण पदक कुमारी नेहा को मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

दारू और नशे से विश्वविद्यालय को दूर रखें: राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर को नशे और दारू से मुक्त रखना जरूरी है. उन्होंने बताया कि कई जगह बाहर से खाना मंगाने के बहाने नशे का सामान अंदर लाया जाता है. उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप अपनी जिंदगी आत्मनिर्भर होकर जिएं, किसी पर निर्भर न रहें.

लिव-इन रिलेशन पर कहा- यह स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है: राज्यपाल ने उत्तराखंड सरकार के लिव-इन रिलेशन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि माता-पिता की अनुमति के बिना किसी के साथ रहना गलत है. यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि स्वच्छंदता है. उन्होंने चेतावनी दी कि गलत रास्ता अपनाने पर जेल के दरवाजे तक पहुंचना पड़ सकता है. पॉक्सो एक्ट के तहत बेटियों के साथ अपराधों में वृद्धि चिंताजनक है.

बेटियों को सुरक्षित रखना जरूरी: राज्याल ने कहा कि बेटियों को सुरक्षित रखना और उन्हें सही दिशा देना समाज की जिम्मेदारी है. उन्होंने छात्रों से कहा कि देश को ऐसी बिल्डिंग बनाना है, जो अपराध से मुक्त हो और शिक्षा से सशक्त हो.
