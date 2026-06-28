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वनपाल भर्ती परीक्षा में 75 फीसदी रही उपस्थिति, एक पद पर 1079 अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया

परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर हुई गहन जांच ( ETV Bharat Jaipur )