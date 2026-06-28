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वनपाल भर्ती परीक्षा में 75 फीसदी रही उपस्थिति, एक पद पर 1079 अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया

वनपाल भर्ती परीक्षा में स्मार्ट डिवाइस पर विशेष निगरानी रखी गई.

Screening at main gates of exam centers
परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर हुई गहन जांच (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 4:08 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित वनपाल (फॉरेस्टर) भर्ती परीक्षा प्रदेशभर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई. परीक्षा में इस बार नकल रोकने के लिए पहली बार एआई आधारित मेटा ग्लासेस जैसे स्मार्ट डिवाइस पर विशेष निगरानी रखी गई. बोर्ड के निर्देशानुसार चश्मा पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों की दो चरणों में गहन जांच की गई, ताकि कोई भी अभ्यर्थी एआई युक्त स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल न कर सके. इस भर्ती में एक पद पर 1079 अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया.

ड्रेस कोड का सख्ती से पालन: वनपाल भर्ती प्रदेश के 38 जिलों में 1187 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3 लाख 70 हजार 406 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें से 2 लाख 79 हजार 587 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 90 हजार 819 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इस प्रकार परीक्षा में 75.48 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई. राजधानी में सबसे ज्यादा 167 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए थे, जहां 59 हजार 103 में से 41 हजार 699 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, पहचान सत्यापन और ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराया गया.

Candidates arrived at the examination venue after screening
त्रिस्तरीय जांच के बाद परीक्षा पक्ष में पहुंचे अभ्यर्थी (ETV Bharat Jaipur)

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एआई मेटा ग्लासेस पर रही विशेष निगरानी: बोर्ड ने परीक्षा से पहले एआई आधारित मेटा ग्लासेस को स्मार्ट डिवाइस की श्रेणी में शामिल करते हुए सभी जिलों को विशेष निर्देश जारी किए थे. ये स्मार्ट चश्मा मोबाइल से कनेक्ट होकर रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और एआई के माध्यम से सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है. इसी कारण चश्मा पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश द्वार पर और परीक्षा कक्ष में दो बार जांच की गई.

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सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था: वहीं अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन भी किया गया ताकि कोई भी डमी कैंडिडेट परीक्षा में शामिल ना हो. इसके अलावा मुख्य द्वार पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्रिस्किंग के बाद वीक्षकों की ओर से ई-प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड सहित अन्य वैध दस्तावेजों की जांच की गई. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा.

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Candidates waiting for their turn to enter the examination centers
परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए बारी का इंतजार करते अभ्यर्थी (ETV Bharat Barmer)

259 पदों पर होगी भर्ती: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में सफल रहे अभ्यर्थियों को ही इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया था. भर्ती परीक्षा 259 वनपाल पदों के लिए आयोजित की गई, जिनमें 213 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र और 46 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा. वहीं लिखित परीक्षा में एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग और ओएमआर शीट में पांच विकल्पों का प्रावधान किया गया है. यदि अभ्यर्थी 10% प्रश्नों का कोई विकल्प नहीं भरा होगा तो ऐसे व्यक्ति को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा.

Strict screening for entry into examination centers
परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए सख्त जांच (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर के 18 परीक्षा केन्द्रों पर 76 फीसदी उपस्थिति: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि रविवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय के 18 परीक्षा केंद्रों पर वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई. परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि 18 परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 में 5014 में से 3840 अभ्यर्थी शामिल हुए. जबकि 1174 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इस तरह उपस्थिति 76.59 फीसदी रही. परीक्षा केंद्रों का विभिन्न–विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया.

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