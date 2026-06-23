हिमाचल के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 नए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित
सुक्खू सरकार ने नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 9:22 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के पद भरने के लिए 75 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित किए हैं, इसमें कार्डियोलॉजी विभाग के भी पद सृजित किए गए हैं.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 नए असिस्टेंट प्रोफेसर पद सृजित किए हैं. राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन पदों का सृजन जनहित में चिकित्सा शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है.
इन सरकार मेडिकल कॉलेजों में नए पद सृजित
डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक, डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विशेषज्ञता विभागों के लिए नए पद स्वीकृत किए गए हैं.
इन कॉलेजों में स्थापित होगा कार्डियोलॉजी विभाग
सरकार ने नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में पहली बार कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने का भी निर्णय लिया है. इसके तहत दोनों संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद भी सृजित किए गए हैं. इन पदों को प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरा जाएगा.
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