गोरखपुर में Air Quality बेहतर करने को खर्च होंगे 75 करोड़; पांच हिस्सों में होगा पौधरोपण, जानें क्या है प्लान?

गोरखपुर : शहरी क्षेत्र की आबोहवा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये गोरखपुर नगर निगम पौधरोपण अभियान चलाने जा रहा है. यह अभियान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत चलाया जा रहा है. नगर निगम इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च करेगा. यह अभियान शहर के पांच हिस्सों को चिन्हित कर चलाएगा.

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि डोमिनगढ़ से महेसरा ओवरब्रिज जो नेपाल को जाने वाला मार्ग है, उस पर करीब 40 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौधरोपण होगा. इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट नगर से डोमिनार रोड पर करीब 25000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधारोपण होगा.

एकला बांध से बाईपास रोड तक 11800 वर्ग मीटर, नौसढ़ चौक से बाघागाड़ा रोड जो वाराणसी रूट है उस पर 1280 वर्ग मीटर, ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास रोड पर 30231 वर्ग मीटर और महेसरा में मियाबाकी वन समेत हरित वन क्षेत्र 162602 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होगा.





उन्होंने बताया कि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र 30 किलोमीटर की परिधि में फैल चुका है. इस प्रयास से न केवल पीएम-10 और पीएम-25 जैसे प्रदूषण घटेंगे, बल्कि आवागमन में भी लोगों को सुविधा होगी. इससे कम समय में घने वन क्षेत्र जैसे विकसित होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाएंगे.