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महाराष्ट्र से इंदौर जा रहा चीनी से लदा ट्रक लापता, पुलिस ने कानपुर देहात से किया बरामद

कानपुर देहात: महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए भेजी गई 740 बोरी चीनी की खेप रास्ते से ही लापता हो गई. जब व्यापारियों ने मामले की शिकायत की तो पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि चीनी की खेप इंदौर पहुंचने के बजाय कानपुर देहात के मूसानगर क्षेत्र में उतारी गई है. सूचना के बाद महाराष्ट्र पुलिस की टीम कानपुर देहात पहुंची और मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, बीते 30 जुलाई को 740 बोरी चीनी, ट्रक (UP 53 ET 6084) के जरिए महाराष्ट्र से इंदौर के लिए रवाना की गई थी. ट्रक को 2 अगस्त को इंदौर पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंचा. उसके बाद व्यापारी ने फोन पर महाराष्ट्र संपर्क किया, तो पता चला कि माल भेजा जा चुका है. उसके बाद व्यापारी ने ट्रक ड्राइवर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई. मामला गंभीर होता देख व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि चीनी की बोरियां कानपुर देहात के मूसानगर स्थित मां वैष्णो ट्रेडर्स पर उतारी गई हैं. इस मामले में कानपुर देहात पहुंचे महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि ट्रक अपने निर्धारित स्थान की जगह यहां कैसे पहुंचा और किसके निर्देश पर बोरियां यहां उतारी गईं, इसकी जांच की जा रही है. यह भी सामने आया है कि यहां पर पूरा माल नहीं उतारा गया है. मौके से कुछ बोरियां ही बरामद हुई हैं. इस संबंध में व्यापारी से भी पूछताछ की जा रही है कि उससे माल की खरीद और डिलेवरी की बात किसके जरिए हुई थी.