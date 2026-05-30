ETV Bharat / state

फर्जी नंबर प्लेट लगा कर रहे थे तस्करी, वाहन भिड़ा तो छोड़ भागे...731 किलो डोडा चूरा बरामद

वाहन क्षतिग्रस्त मिला, जिसमें कोई मौजूद नहीं था. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी.

Narcotics were kept in this vehicle
इस वाहन में रखा था मादक पदार्थ (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले में डाबी थाना पुलिस ने 731 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर तस्करी के नेटवर्क को झटका दिया. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन भी जब्त किया. इस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मादक पदार्थों का परिवहन किया जा रहा था. पुलिस अब इसके पीछे सक्रिय तस्करों और खरीद-फरोख्त से जुड़े आरोपियों की तलाश में जुटी है.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत के मार्गदर्शन एवं तालेड़ा सीओ राजेश टेलर के सुपरविजन में डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की. डाबी एसएचओ हेमराज ने बताया कि टीम गश्त करते हुए डाबी क्षेत्र स्थित थड़ी पुलिया के पास पहुंची, जहां दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला. वाहन की नंबर प्लेट की जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ. वाहन की गहनता से तलाशी ली तो 45 कट्टों में अवैध डोडा चूरा भरा मिला. इनका वजन 731 किलो था.

पढ़ें:CBN का भरतपुर, डीडवाना और चित्तौड़गढ़ में एक्शन: पंजाब–राजस्थान सप्लाई होने जा रही नशे की खेप पकड़ी

The pickup truck was loaded with sacks of crushed opium pods.
पिकअप में कट्टों में भरा था डोडा चूरा (ETV Bharat Bundi)

वाहन पर लगी थी फर्जी नंबर प्लेट: थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल गाड़ी जब्त कर ली. आसपास आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला. माना जा रहा है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. अनुसंधान नमाना थाना प्रभारी माया बैरवा को सौंपा है. पुलिस पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद डोडा चूरा कहां से लाए और कहां सप्लाई करना था. फर्जी नंबर प्लेट के पीछे की साजिश और तस्करी के पूरे नेटवर्क की परतें भी खंगाली जा रही है. पुलिस को आशंका है कि इस मामले में संगठित तस्कर गिरोह सक्रिय हो सकता है. जिसके तार अन्य जिलों और राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं. इधर, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

पढ़ें: CBN की दो कार्रवाई: बिना नंबरी कार और ट्रैक्टर से पकड़ा 539 किलो से ज्यादा डोडा चूरा

TAGGED:

ACTION AGAINST DRUG TRAFFICKERS
ACTION BY DABI POLICE IN BUNDI
731 KG OF DODA CHURA RECOVERED
SMUGGLERS VEHICLE CRASHES
NARCOTICS SEIZED IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.