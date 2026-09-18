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दिल्ली के आरके पुरम में 73 साल के बुजुर्ग ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा युवक

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा अफ्रीका एवेन्यू रोड पर भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बाइक को कुछ दूरी तक घसीटती ले गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में तनीष को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह बाल-बाल बच गया.

दरअसल, यह घटना 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है. मुनिरका गांव के रहने वाले 21 वर्षीय तनीष टोकस अपनी काले रंग की मोटरसाइकिल पर सड़क किनारे बैठे थे. इसी दौरान वसंत कुंज निवासी 73 वर्षीय वेणु गोपाल की नीले रंग की होंडा अमेज कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद तनीष नीचे गिर गया.

डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि तनीष खुद कार से घसीटे नहीं गए थे. मेडिकल जांच में उन्हें कोई गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है. डीसीपी ने बताया कि हादसे की सूचना रात करीब 10 बजकर 22 मिनट पर आरके पुरम थाने को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. हादसे में शामिल नीले रंग की होंडा अमेज कार को जब्त कर लिया गया है, जबकि आरोपी चालक वेणु गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया.