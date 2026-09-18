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दिल्ली के आरके पुरम में 73 साल के बुजुर्ग ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा युवक

आरके पुरम में बाइक को घसीटती ले गई कार, CCTV खंगाल रही पुलिस

दुर्घटनाग्रस्त कार की तस्वीर
दुर्घटनाग्रस्त कार की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 1:23 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा अफ्रीका एवेन्यू रोड पर भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बाइक को कुछ दूरी तक घसीटती ले गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में तनीष को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह बाल-बाल बच गया.

दरअसल, यह घटना 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है. मुनिरका गांव के रहने वाले 21 वर्षीय तनीष टोकस अपनी काले रंग की मोटरसाइकिल पर सड़क किनारे बैठे थे. इसी दौरान वसंत कुंज निवासी 73 वर्षीय वेणु गोपाल की नीले रंग की होंडा अमेज कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद तनीष नीचे गिर गया.

डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि तनीष खुद कार से घसीटे नहीं गए थे. मेडिकल जांच में उन्हें कोई गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है. डीसीपी ने बताया कि हादसे की सूचना रात करीब 10 बजकर 22 मिनट पर आरके पुरम थाने को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. हादसे में शामिल नीले रंग की होंडा अमेज कार को जब्त कर लिया गया है, जबकि आरोपी चालक वेणु गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया.

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस मामले में आरके पुरम थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी चालक का भी मेडिकल कराया गया, जिसमें शराब का सेवन नहीं पाया गया. हालांकि, यह हादसा अभी भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर अफ्रीका एवेन्यू रोड जैसी व्यस्त सड़क पर किनारे खड़ी बाइक को कार ने इतनी बेरहमी से टक्कर कैसे मारी ? फिलहाल, तनीष की सुरक्षा और उसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है. पुलिस कार की रफ्तार तथा हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.

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