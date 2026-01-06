बोर्ड परीक्षाओं का डर..! CBSE ने शुरू किया साइको-सोशल काउंसलिंग; भारत सहित विदेशों से जुड़े 73 विशेषज्ञ
CBSE की टेली-काउंसलिंग सेवा सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी.
Published : January 6, 2026 at 5:42 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: परीक्षा के समय छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक अनूठी साइको-सोशल काउंसलिंग शुरू करने जा रही है. इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत के साथ-साथ विदेशों में कार्यरत विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन मिल सकेगा.
CBSE द्वारा 6 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही निःशुल्क साइको-सोशल काउंसलिंग सेवा में कुल 73 प्रशिक्षित विशेषज्ञ, छात्रों और अभिभावकों की मदद करेंगे. इनमें से 61 विशेषज्ञ भारत में कार्यरत हैं, जबकि शेष 12 विशेषज्ञ विदेशों से इस सेवा से जुड़े हैं. यह विदेशी विशेषज्ञ नेपाल, जापान, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में रहकर CBSE से संबद्ध स्कूलों और छात्रों को अपनी सेवाएं देंगे. यह सेवा 1 जून 2026 तक चलेगी.
इस पहल के माध्यम से CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता है. परीक्षा सिर्फ अकादमिक ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह छात्रों के धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन की भी कसौटी होती है. ऐसे में अनुभवी और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की मौजूदगी छात्रों के लिए संबल का काम करेगी. काउंसलिंग टीम में स्कूल प्रिंसिपल, पेशेवर काउंसलर, विशेष शिक्षक और मनोवैज्ञानिक शामिल हैं. सभी विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं देंगे. यह व्यवस्था न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी रहेगी, जिससे वह अपने बच्चों को परीक्षा के समय बेहतर तरीके से समझ और सहयोग कर सकें.
टेली-काउंसलिंग सेवा सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी. इसके अलावा छात्र 24×7 टोल-फ्री IVRS सेवा के जरिए भी मार्गदर्शन ले सकते हैं. छात्र 1800-11-8004 नंबर पर कॉल कर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किसी भी समय सहायता ले सकते हैं. इस सेवा में परीक्षा से जुड़ा तनाव, समय प्रबंधन, पढ़ाई की रणनीति और भावनात्मक समस्याओं पर समाधान दिया जाएगा.
CBSE ने डिजिटल संसाधनों को भी इस पहल का हिस्सा बनाया है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर तनाव प्रबंधन, प्रभावी अध्ययन रणनीतियों और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसे छात्र आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वह इन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें. CBSE का कहना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. यह पहल न सिर्फ परीक्षा परिणाम सुधारने में सहायक होगी, बल्कि छात्रों के समग्र विकास और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी.
ये भी पढ़ें: