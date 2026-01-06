ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षाओं का डर..! CBSE ने शुरू किया साइको-सोशल काउंसलिंग; भारत सहित विदेशों से जुड़े 73 विशेषज्ञ

नई दिल्ली: परीक्षा के समय छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक अनूठी साइको-सोशल काउंसलिंग शुरू करने जा रही है. इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत के साथ-साथ विदेशों में कार्यरत विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन मिल सकेगा.

CBSE द्वारा 6 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही निःशुल्क साइको-सोशल काउंसलिंग सेवा में कुल 73 प्रशिक्षित विशेषज्ञ, छात्रों और अभिभावकों की मदद करेंगे. इनमें से 61 विशेषज्ञ भारत में कार्यरत हैं, जबकि शेष 12 विशेषज्ञ विदेशों से इस सेवा से जुड़े हैं. यह विदेशी विशेषज्ञ नेपाल, जापान, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में रहकर CBSE से संबद्ध स्कूलों और छात्रों को अपनी सेवाएं देंगे. यह सेवा 1 जून 2026 तक चलेगी.

इस पहल के माध्यम से CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता है. परीक्षा सिर्फ अकादमिक ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह छात्रों के धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन की भी कसौटी होती है. ऐसे में अनुभवी और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की मौजूदगी छात्रों के लिए संबल का काम करेगी. काउंसलिंग टीम में स्कूल प्रिंसिपल, पेशेवर काउंसलर, विशेष शिक्षक और मनोवैज्ञानिक शामिल हैं. सभी विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं देंगे. यह व्यवस्था न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी रहेगी, जिससे वह अपने बच्चों को परीक्षा के समय बेहतर तरीके से समझ और सहयोग कर सकें.