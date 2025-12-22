बनारस में होगा नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी, जानिए शेड्यूल
वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में 4 जनवरी से खेले जाएंगे मुकाबले, कुल 69 टीमें लेंगी हिस्सा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 8:58 PM IST
वाराणसी : नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट बनारस में होगा. वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है. वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया लगातार पूर्वांचल में वॉलीबॉल खिलाड़ियों की तलाश कर रहा है. इस खेल को नेशनल-इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने और यूपी के खिलाड़ियों को एक अलग पहचान दिलाने के बनारस अब बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है.
वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व वाराणसी को दिया है. वाराणसी जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन इसकी तैयारियों में जुट गया है. यह नेशनल टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी 2026 तक वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में आयोजित होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इस अत्याधुनिक स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की कोई खेल प्रतियोगिता होने जा रही है.
चुने गए दो विशेष शुभंकर : चैंपियनशिप के लिए 2 विशेष शुभंकर चुने गए हैं. पहले शुभंकर नंदू जो भगवान शिव के वाहन नंदी से प्रेरित है, जबकि दूसरा नीरा जो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का प्रतीक है. यह दोनों शुभंकर वाराणसी की संस्कृति आत्मा और प्रकृति से जुड़े संदेश को देशभर तक पहुंचाएंगे. खेलो इंडिया के तहत यह प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनके संसदीय क्षेत्र में आयोजित की जा रही है.
ललित उपाध्याय बने ब्रांड एंबेसडर : आयोजकों का कहना है कि चैंपियनशिप युवाओं को प्रतिस्पर्धा की भावना से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस पूरी चैंपियनशिप के ब्रांड एंबेसडर अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक पदक विजेता और अर्जुन अवार्डी ललित उपाध्याय को चुना गया है. ललित ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में लगातार टीम के साथ रहते हुए दो कांस्य पदक जीत कर बनारस और यूपी का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है. उनका संघर्ष और समर्पण इस नेशनल चैंपियनशिप में युवाओं को प्रेरणा भी देगा.
खिलाड़ियों के रहने का किया जा रहा इंतजाम : जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. अभिमन्यु सिंह का कहना है कि डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स सिगरा में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. इसमें पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग टीमें रहेंगी. खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अलग-अलग लोगों को सौंपी जा रही है.
पुरुषों की 35 जबकि महिलाओं की 34 टीमें लेंगी हिस्सा : पुरुषों की कुल 35 जबकि महिलाओं में कुल 34 टीमें हैं. इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारियों और सहायकों को सेंड ऑफ काशी, समेत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लक्ष्मण दास अतिथि गृह में रुकने की व्यवस्था की जा रही है. चैंपियनशिप के सभी मैच डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और आउटडोर कोर्ट पर खेले जाएंगे. दो कोर्ट इंडोर होगा जबकि दो कोर्ट आउटडोर. मैच लीग कम नॉट आउट आधार पर खेला जाएगा. चैंपियनशिप के सभी मैचों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से लाइव भी किया जाएगा.
ये रहेगा शेड्यूल : 4 जनवरी को उद्घाटन समारोह और लीग मैचों की शुरुआत होगी. 5 से 7 जनवरी तक लीग मैच (राउंड-रॉबिन) होंगे, 8 जनवरी को प्री-क्वार्टरफाइनल, 9 जनवरी को क्वार्टरफाइनल, 10 जनवरी को सेमीफाइनल जबकि 11 जनवरी को फाइनल होगा.
