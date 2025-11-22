बारैठा बांध से नहरों में छोड़ा 720 एमसीएफटी सिंचाई जल, 28 गांवों के किसान होंगे लाभान्वित
नहरों में पानी छोड़ने से बयाना और रुदावल तहसीलों के गांवों में गेहूं, सरसों, चना जैसी रबी फसलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा.
Published : November 22, 2025 at 2:56 PM IST
भरतपुर: जिले की रबी सीजन की खेती को बड़ा सहारा देते हुए बारैठा बांध परियोजना से नहरों में 720 एमसीएफटी सिंचाई जल छोड़ा गया है. बंध बारैठा से नहर संख्या 1 और 3 में दो-दो फीट क्षमता से परीक्षण के रूप में जल प्रवाह शुरू किया गया, जिसके बाद रुदावल और बयाना तहसील के 28 गांवों के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई. खेतों में पानी पहुंचने की उम्मीद ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी और कई स्थानों पर गिर्राज महाराज के जयकारे लगाते हुए किसानों ने रबी फसलों की तैयारी तेज कर दी.
पूजा-अर्चना के साथ छोड़ा जल: परियोजना अध्यक्ष नाहर सिंह, एईएन दशरथ सिंह और जेईएन रूपचंद की मौजूदगी में नहरों पर पूजा-अर्चना कर सिंचाई जल प्रवाह शुरू किया गया. एईइन दशरथ सिंह ने बताया कि नहीं में पानी की मात्रा और बढ़ाई जाएगी, ताकि खेतों तक पर्याप्त जल पहुंच सके. फिलहाल नहर संख्या 2 में किसानों की ओर से मांग न आने के कारण जल प्रवाह रोककर रखा गया है.
720 एमसीएफटी केवल सिंचाई के लिए: बारैठा बांध में कुल 1650 एमसीएफटी पानी उपलब्ध है, जिसमें से 720 एमसीएफटी पानी रबी सीजन की सिंचाई के लिए आरक्षित किया गया है. मार्च तक तीनों नहरों में प्रतिदिन लगभग 6 एमसीएफटी पानी छोड़ा जाएगा, जिससे लगभग 4243 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होने की उम्मीद है. इसी दौरान 414 एमसीएफटी पानी भरतपुर जिले की पेयजल आपूर्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है, ताकि गर्मी के दिनों में पीने के पानी के संकट की स्थिति न बने.
28 गांवों को मिलेगा पानी: नहरों में पानी छोड़ने से बयाना और रुदावल तहसीलों के करीब 28 गांवों के किसानों को गेहूं, सरसों, चना जैसी रबी फसलों में सीधे सिंचाई का लाभ मिलेगा. पिछले कई दिनों से सिंचाई जल की कमी के चलते वे चिंतित थे. ऐसे में समय पर आया यह पानी फसलों को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा. गांवों में खेतों की जुताई और बीज बोवाई की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है.
पानी चोरी पर सख्त कार्रवाई: एईएन दशरथ सिंह ने बताया कि नहरों की नियमित सफाई के लिए श्रमिकों को तैनात कर दिया है. साथ ही अवैध कटाव, माइनर तोड़ने और पानी चोरी को रोकने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है. जल वितरण समिति की हाल की बैठक में पानी चोरी और माइनर तोड़ने की शिकायतें सामने आने के बाद विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं. सिंचाई व्यवस्था में बाधा डालने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.