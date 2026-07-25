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बारिश से बेहाल उत्तराखंड, प्रदेश में 72 सड़कें बंद, पहाड़ी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़क संपर्क, जनजीवन और बुनियादी सुविधाओं पर साफ दिखाई देने लगा है. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की शनिवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 72 सड़कें बंद हैं. इनमें 3 राज्य राजमार्ग, 1 प्रमुख जिला मार्ग (MDR), 1 बीआरओ मार्ग, 20 लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़कें और 47 पीएमजीएसवाई व ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सबसे अधिक 14 सड़कें पिथौरागढ़ में बंद हैं.

इसके अलावा चमोली में 11, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 10-10, बागेश्वर में 8, देहरादून में 7, टिहरी में 6, पौड़ी में 3, अल्मोड़ा में 2 और नैनीताल में 1 सड़क बंद है. इन मार्गों को खोलने के लिए संबंधित विभागों की मशीनें और टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में भी चुनौती बन रही है.

बारिश का सबसे अधिक असर पर्वतीय जिलों में देखने को मिल रहा है. उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में 66 मिमी, रुद्रप्रयाग के जखोली में 87 मिमी, पिथौरागढ़ के डीडीहाट में 35.6 मिमी, धारचूला में 35.4 मिमी, पौड़ी के लैंसडाउन में 35 मिमी, बागेश्वर के कपकोट में 22 मिमी, अल्मोड़ा के चौखुटिया में 23 मिमी तथा देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में 21.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई. लगातार बारिश के कारण पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं. जिससे सड़क संपर्क बार-बार प्रभावित हो रहा है.

भूस्खलन से बार-बार बाधित हुआ यातायात: प्रदेश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी भूस्खलन का असर देखने को मिला. रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगढ़ और सिलाईबैंड के पास मलबा आने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा. जिसे बाद में बहाल कर दिया गया. इसी तरह उत्तरकाशी में ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मलबा आने से मार्ग बंद हुआ, लेकिन प्रशासन ने कुछ घंटों के भीतर यातायात सुचारु करा दिया. ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें अब भी बंद हैं. स्थानीय लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवाजाही करनी पड़ रही है.

बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं है. चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में फीडर खराब होने से कई गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है. रुद्रप्रयाग के जखोली क्षेत्र में दो गांवों की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से जलापूर्ति प्रभावित हुई है. उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण कई गांवों में बिजली व्यवस्था बाधित है. संबंधित विभागों की ओर से मरम्मत का कार्य लगातार जारी है.