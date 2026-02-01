ETV Bharat / state

UP में 72 घंटे का RAIN अलर्ट, आज 33 जिलों में गरज-चमक संग बारिश की संभावना, जानिए मौसम का हाल

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए जारी किया अलर्ट, तेज हवाएं सर्दी में इजाफा करेंगी.

यूपी में बारिश बढ़ाएगी सर्दी. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 8:58 AM IST

लखनऊः यूपी में अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग की ओर से RAIN अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की मानें तो एक से तीन फरवरी तक यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इससे सर्दी में इजाफा हो सकता है. वहीं, शनिवार को यूपी के 20 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही.


बीते 24 घंटे में इन जिलों में रहा कोल्ड डे: लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, लखीमपुर खीरी, बांदा, अमेठी, बस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, बिजनौर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़.

आज इन जिलों में बिजली गिरने की संभावना: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.

UP में 72 घंटे का RAIN अलर्ट. (imd)
इन जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.
यूपी के कई जिलों में छाया कोहरा. (etv bharat)
आज इन जिलों में कोल्ड डे की संभावना: महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं आसपास.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा. दिन में भी बादलों की आवाजाही रही. 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलती रही. दिन में धूप खिली लेकिन तेज हवाओं के चलने और बादलों की आवाजाही होने से धूप का असर कम रहा. शनिवार को लखनऊ में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही. अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

बीते 24 घंटों में हरदोई सबसे ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश का हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गया जो की सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान प्रयागराज जिले में 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है.

मिर्जापुर में घना कोहरा: मिर्जापुर जनपद में तीन दिन पहले हुए बूंदाबांदी के कारण कड़ाके की ठंड फिर से शुरू हो गई है .दो दिन से हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. यही नहीं कोहरा भी छाया हुआ है. रविवार के सुबह कोहरा 8:00 बजे तक नहीं खुला था जिससे गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी आगे भी ऐसा ही मौसम रहेगा.



पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश का मौसम प्रभावित हुआ है. इसके कारण 1 से 3 फरवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है.-डॉक्टर अतुल सिंह, मौसम वैज्ञानिक


UP WEATHER
UP TODAY RAIN ALERT
यूपी बारिश
UP WEATHER UPDATE
UP RAIN ALERT

