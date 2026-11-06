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71वीं BPSC मेंस का रिजल्ट जारी, 3392 उम्मीदवार सफल

BPSC मेंस का रिजल्ट जारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य (मेंस) परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस परीक्षा में कुल 3,392 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. अब इन अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलेगा. 1,298 पदों पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए मेंस परीक्षा में कुल 14,261 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इस तरह मेंस में शामिल अभ्यर्थियों में से करीब 23.76 प्रतिशत परीक्षार्थी अगले चरण के लिए सफल हुए हैं.

बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी