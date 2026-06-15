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शिमला की पहाड़ियों में बस्तर का बजा डंका, 71वीं अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में जीता इनाम

शिमला की पहाड़ियों में बस्तर का डंका ( ETV Bharat )