ETV Bharat / state

यूपी के 71 बस अड्डों पर मिलेंंगी 'एयरपोर्ट' जैसी सुविधाएं, शॉपिंग के साथ रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स का लुत्फ उठा सकेंगे यात्री

लखनऊ के 4 बस अड्डों की बदलेगी सूरतः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय का कहना है कि लखनऊ में पीपीपी मॉडल पर प्रदेश का पहला बस स्टेशन आलमबाग 2016 में बनकर तैयार हुआ था. हाईटेक सुविधाओं से लैस इस स्टेशन पर जो यात्री पहली बार आते हैं, वह खूबसूरती निहारते ही रह जाते हैं. आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 71 बस अड्डों को विकसित करने की योजना बनाई है. इनमें बड़े शहर ही नहीं तमाम छोटे शहर भी शामिल हैं. लखनऊ के विभूति खंड बस स्टेशन पर तो पीपी मॉडल पर निर्माण शुरू भी हो चुका है. पहले चरण में चारबाग, अमौसी और विभूति खंड बस अड्डों का विकास होगा. जबकि दूसरे चरण में जानकीपुरम बस स्टेशन को भी पीपीपी मोड पर ही डेवलप किया जाएगा.

लखनऊ: देश भर में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम शुमार है. यूपी ने पीपीपी मॉडल का प्रयोग कर देश में बेंचमार्क स्थापित किया है. अभी तक जहां लोग अपने मन में बस स्टेशनों की कल्पना टूटे फर्श, दरकती इमारत और गंदे पड़े फर्श से करते हैं. लेकिन अगले कुछ सालों में जो यात्री उत्तर प्रदेश के बस स्टेशन पर आएंगे, उन्हें अलग ही नजारा दिखेगा. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर यूपी के 70 से ज्यादा बस स्टेशन कुछ सालों में पूरी तरह बदल जाएंगे. यहां पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी.

एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे बस स्टेशन. (Video Credit; ETV Bharat)

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएंः पीपीपी मॉडल पर विकसित होने बस स्टेशनों पर यात्री शॉपिंग, मूवी देखने के साथ रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे. रेंट पर पर रूम भी बस अड्डे पर ही मिलेगा. इसके साथ ही आरामदायक वेटिंग रूम, साफ-सुथरे टॉयलेट्स, पेयजल की व्यवस्था, लिफ्ट और एस्केलेटर, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन, मेडिकल स्टोर, बेहतर डिजाइन और अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा और सुरक्षित परिवहन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी.

तीन बस स्टेशनों पर काम शुरूः अमरनाथ सहाय ने बताया कि दो चरणों में प्रदेश के पीपीपी मॉडल पर चयनित बस स्टेशनों का निर्माण होना है. पहले चरण में जो 23 बस अड्डे चुने गए हैं. इनमें से तीन पर निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है. इनमें लखनऊ का विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज का सिविल लाइंस बस स्टेशन और गाजियाबाद का कौशांबी बस स्टेशन शामिल है. अन्य बस स्टेशनों पर इसी माह से कार्य शुरू होगा.



पहले चरण में 23 बस स्टेशनों का कायाकल्पः पहले चरण में गाजियाबाद, गोमती नगर लखनऊ, सिविल लाइंस प्रयागराज, कौशांबी गाजियाबाद, आगरा फोर्ट, अमौसी लखनऊ, अयोध्या धाम अयोध्या, चारबाग लखनऊ, जीरो रोड प्रयागराज, सोहराब गेट मेरठ, रायबरेली लखनऊ, साहिबाबाद गाजियाबाद, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा, ईदगाह आगरा, रसूलाबाद अलीगढ़, कानपुर झकरकट्टी, वाराणसी कैंट, मिर्जापुर, बरेली सेटेलाइट, गढ़मुक्तेश्वर मेरठ, गोरखपुर बस स्टेशन, बुलंदशहर और मथुरा में बस स्टेशनों का पीपीपी मॉडल पर निर्माण होगा.



दूसरे चरण में 48 बस स्टेशनों का होगा निर्माणः दूसरे चरण में रामपुर, फाउंड्री नगर आगरा, एटा, अकबरपुर, अमेठी, जगदीशपुर, बेल्थरा रोड, रसड़ा, बदायूं, भिनगा, गोंडा, बलरामपुर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, सोनौली, देवरिया, बस्ती, गोला, नैमिषारण्य, सिधौली, हरदोई, झांसी, माटी, हैदरगढ़, मुरादाबाद, जानकीपुरम, नेठौर, नोएडा, कुंडा, विंध्याचल, सरायअकीलल, बादशाहपुर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, काशी, मछली शहर, राबर्ट्सगंज, पीलीभीत, जहानाबाद, निचलौल, फैजाबाद, भडसारिया (खीरी), कासगंज भदोही हापुड़ और राठ के बस स्टेशनों का पीपीपी मॉडल पर निर्माण होगा.



गोमती नगर बस अड्डे पर सबसे अधिक खर्चः यूपीएसआरटीसी प्रधान प्रबंधक ने बताया कि पहले चरण में गाजियाबाद बस टर्मिनल पर 62 करोड़, गोमती नगर 243 करोड़, सिविल लाइंस 110 करोड़, कौशांबी 261 करोड़, आगरा फोर्ट 25 करोड़, अमौसी 154 करोड़, अयोध्या धाम 219 करोड़, चारबाग 50 करोड़, जीरो रोड 39 करोड़, सोहराब गेट 80 करोड़, रायबरेली 43 करोड़, साहिबाबाद 161 करोड़, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा 193 करोड़, ईदगाह (आगरा) 52 करोड़, रसूलाबाद (अलीगढ़) 128 करोड़, कानपुर झकरकट्टी 143 करोड़, वाराणसी कैंट 96 करोड़, मिर्जापुर 63 करोड़, बरेली सैटेलाइट 137 करोड़, गढ़मुक्तेश्वर 148 करोड़, गोरखपुर 92 करोड़, बुलंदशहर 64 करोड़ और मथुरा बस अड्डे के निर्माण पर 44 करोड़ खर्च होंगे.