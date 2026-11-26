खेलगांव में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन, 39 इकाईयों की टीमें दिखाएंगी दम
खेलगांव के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में खेलमय माहौल हो गया है. महुआ माजी ने इसका शुभारंभ किया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 26, 2026 at 6:51 PM IST
रांचीः खेलगांव के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में गुरुवार को 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य उद्घाटन हुआ. राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी ने इसका शुभारंभ किया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) की मेजबानी में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 39 खेल इकाइयों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. उद्घाटन समारोह के साथ ही स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूली खेलों का उत्साह और प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिला.
खिलाड़ियों के साथ 150 कोच एवं मैनेजर भी पहुंचे
प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होगी. अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग में कुल 701 खिलाड़ी पदक के लिए मुकाबला करेंगे. इनमें 339 बालक और 362 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं. खिलाड़ियों के साथ 150 कोच एवं मैनेजर भी पहुंचे हैं. सभी मुकाबले गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जा रहें हैं.
मुकाबला करने का अवसर मिल रहा है
उद्घाटन समारोह के लिए स्टेडियम को आकर्षक ढंग से सजाया गया. खेलों के अनुरूप मैदान और परिसर में विशेष माहौल तैयार किया गया है. खिलाड़ियों के मार्च, टीमों की उपस्थिति और आयोजन की व्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता की गरिमा को और बढ़ाया. देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को एक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल रहा है.
समारोह के दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं
खेलो इंडिया की थीम पर आधारित कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने हाथों में तिरंगा लेकर खेल और देशभक्ति का संदेश दिया. तिरंगे के साथ खिलाड़ियों की प्रस्तुति ने स्टेडियम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया. प्रस्तुतियों के जरिए खेल भावना, एकता और देश के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया. पूरे स्टेडियम में खेलमय माहौल देखने को मिला.
आयोजन को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से लगातार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी की जा रही है. ताइक्वांडो प्रतियोगिता भी इसी कड़ी का हिस्सा है. परिषद की ओर से आयोजन को व्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. खिलाड़ियों के रहने का बंदोबस्त, भोजन, सुरक्षा और प्रतियोगिता संचालन के लिए अलग-अलग समितियां जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
राष्ट्रीय स्कूली खेलों की लगातार मेजबानी से झारखंड में खेल आयोजन की गतिविधियां बढ़ रही हैं. रांची में देश भर के खिलाड़ियों का इकट्ठा होना और एक ही परिसर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना, न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय खेल प्रेमियों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बना है.
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