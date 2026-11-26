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खेलगांव में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन, 39 इकाईयों की टीमें दिखाएंगी दम

रांची में 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता ( Etv Bharat )

रांचीः खेलगांव के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में गुरुवार को 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य उद्घाटन हुआ. राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी ने इसका शुभारंभ किया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) की मेजबानी में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 39 खेल इकाइयों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. उद्घाटन समारोह के साथ ही स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूली खेलों का उत्साह और प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिला.

खिलाड़ियों के साथ 150 कोच एवं मैनेजर भी पहुंचे