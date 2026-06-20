BPSC 70वीं का रिजल्ट जारी, जानें किसने टॉप 10 में बनायी जगह, कितना रहा कटऑफ, किस विभाग को मिले कितने अधिकारी
BPSC 70वीं में श्रद्धा पांडे टॉपर बनीं हैं. 2035 में से 2027 पद भरे गए हैं. टॉप-10 में 5 महिलाएं शामिल हैं. पढ़ें खबर
Published : June 20, 2026 at 8:39 PM IST
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने बहुप्रतीक्षित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इस बार की परीक्षा कई मायनों में ऐतिहासिक रही. एक ओर जहां रिक्तियों की संख्या अब तक की सबसे अधिक रही, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
टॉप-100 में 46 महिलाएं : आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार श्रद्धा पांडे ने 593 अंकों के साथ पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर शशांक गौरव रहे, जिन्हें 592 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि आयुष विजॉय भी 592 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. चौथे स्थान पर परीक्षित मदन, पांचवें स्थान पर उदय प्रताप यादव, छठे स्थान पर रश्मि किरण, सातवें स्थान पर लक्ष्मीकांत मिश्रा, आठवें स्थान पर चंद्रकांता कुमार, नौंवें स्थान पर उपासना शर्मा और 10 स्थान पर प्रिया ने कब्जा जमाया. टॉप-10 में पांच महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है, जबकि टॉप-100 में 46 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.
27 विभागों में कुल 2035 पदों पर नियुक्ति : यह परिणाम राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सफलता का संकेत माना जा रहा है. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के 27 विभागों में कुल 2035 पदों पर नियुक्ति की जानी थी. आयोग के अनुसार 2027 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत डेफ एंड डंब वर्ग में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 8 पद रिक्त रह गए.
किन-किन पदों पर नियुक्ति? : विभागवार परिणाम देखें तो बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी 200 पद भर गए हैं, जिनमें 80 महिलाएं शामिल हैं. बिहार पुलिस सेवा में डीएसपी के सभी 136 पदों पर उम्मीदवार सफल हुए हैं. राज्य कर सेवा के 168 पद, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 390 पद, आपूर्ति निरीक्षक के 231 पद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 124 पद तथा बिहार शिक्षा सेवा के 50 पदों पर भी सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. इसके अलावा अन्य विभागों में भी लगभग सभी रिक्तियां भर दी गई हैं.
कटऑफ कुछ इस प्रकार रहा : आयोग द्वारा जारी कटऑफ भी चर्चा का विषय बना हुआ है. सामान्य वर्ग के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का कटऑफ 445 अंक रहा, जबकि अंतिम चयन के लिए कटऑफ 528 अंक निर्धारित किया गया. अनारक्षित महिला वर्ग का अंतिम कटऑफ 521 अंक, ईडब्ल्यूएस का 528, ईबीसी का 523 और पिछड़ा वर्ग का 528 अंक रहा.
अनुसूचित जाति वर्ग का अंतिम कटऑफ 493 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का 508 अंक दर्ज किया गया. दिव्यांग वर्गों के लिए अलग-अलग कटऑफ निर्धारित किए गए हैं. आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि 68वीं बीपीएससी में मुख्य लिखित परीक्षा का कट ऑफ 447, 69 वीं बीपीएससी का कट ऑफ 466 और 70 वीं बीपीएससी का कट ऑफ 445 अंक गया है.
श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की बात करें तो अनारक्षित वर्ग से 843 उम्मीदवार सफल हुए हैं. ईडब्ल्यूएस वर्ग से 194, पिछड़ा वर्ग से 259, अति पिछड़ा वर्ग से 335, अनुसूचित जाति वर्ग से 316, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 21 तथा पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी से 59 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है. दिव्यांग श्रेणी से 61 तथा स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे से 36 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. कुल चयनित 2027 अभ्यर्थियों में 1282 पुरुष और 745 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.
'पूरी प्रक्रिया रही पारदर्शी' : परिणाम जारी करते हुए बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने कहा कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कई दृष्टिकोण से विशेष रही. यह अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी, जिसमें रिक्तियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची. उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र का स्तर भी उच्च गुणवत्ता वाला रखा गया था, ताकि योग्य और सक्षम अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके. आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया.
''आंकड़ों के अनुसार 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 4.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. तुलना करें तो 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 4.34 लाख अभ्यर्थी 324 पदों की वैकेंसी के लिए शामिल हुए थे. 69वीं परीक्षा में 475 पदों की वैकेंसी के लिए 2.70 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. वहीं 70वीं में 2035 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चली, जो वैकेंसी के लिए हाथ से पिछले कई परीक्षा से कई गुना अधिक वैकेंसी थी.''- रवि मनुभाई परमार, अध्यक्ष, बीपीएससी
जब बढ़ा था विवाद : 70वीं बीपीएससी परीक्षा की यात्रा भी काफी चर्चित रही. आयोग ने वर्ष 2024 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. कुल 4.83 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा संचालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इसके बाद अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना में कई दिनों तक आंदोलन किया. मामला इतना बढ़ा कि आयोग को बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित करनी पड़ी.
''परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए परीक्षा माफिया और कोचिंग माफिया ने अभ्यर्थियों को बरगलाकर लूटने का काम किया. कुछ शिक्षकों ने इस वैकेंसी के सीट बेचने का आरोप लगाया और एक गुरु जी ने अपनी वीडियो में बताया कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया है और सभी सीटें बेची गई है. लेकिन बच्चे कोर्ट में सुनवाई के दिन शिक्षक से सबूत मांगते रह गए फिर भी कोई सबूत नहीं दिया. लोगों ने परीक्षा कैंसिल करने के लिए हर जगह केस किया लेकिन हर जगह हार मिली और आयोग अपने पहले स्टैंड पर शुरू से अंत तक कायम रहा है.''- रवि मनुभाई परमार, अध्यक्ष, बीपीएससी
अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने कहा कि हर परीक्षा के पहले कुछ शिक्षा माफिया यही बात दोहराते हैं और हर परीक्षा में पेपर लीक की बात कहते हैं. हर बार कहते हैं की सीटें बेची गई है. लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है तो वहीं शिक्षक कहना शुरू कर देंगे कि उनके यहां से 250 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं और कुछ संख्या इससे भी अधिक बताएंगे. इसके बाद कहेंगे कि उनके छात्र मेरिट से जगह बनाए हैं और बिना गड़बड़ी के परीक्षा में सफल हुए हैं. छात्रों को भी ऐसे बरगलाने वाले लोगों से सावधान होने की जरूरत है.
पुनर्परीक्षा के बाद प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया गया और सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला. मुख्य परीक्षा में कुल 5449 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर साक्षात्कार के लिए जगह बनाई थी. 5401 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए. इसके बाद आयोग ने चरणबद्ध तरीके से इंटरव्यू आयोजित किए. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई.
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