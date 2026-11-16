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मध्य प्रदेश में 7 हजार मेगावाट परमाणु बिजली उत्पादन की तैयारी, मंडला, नीमच और शिवपुरी में लगेंगे प्लांट

जबलपुर: मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने की तैयारी कर रहा है. प्रदेश में करीब 7 हजार मेगावाट क्षमता के तीन परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है. खास बात यह है कि इन तीनों परियोजनाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों NTPC और NPCIL के पास है.

वहीं निजी क्षेत्र की अडानी, टाटा और बजाज समूह की कंपनियों ने भी प्रदेश में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने में रुचि दिखाई है. एमपी ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने 16 जून 2026 को दिए बयान में बताया था कि प्रदेश में करीब 7 हजार मेगावाट क्षमता की तीन परमाणु परियोजनाएं प्रगति पर हैं.

तीसरी परियोजना शिवपुरी जिले के भीमपुर में प्रस्तावित है। NPCIL यहां 700 मेगावाट की चार यूनिट स्थापित करेगी. इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी. परियोजना के लिए 159 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और सर्वेक्षण का काम जारी है.

दूसरी परियोजना मंडला जिले के चुटका में है. NPCIL यहां 700 मेगावाट की दो यूनिट स्थापित करेगी. कुल 1400 मेगावाट की इस परियोजना के लिए सरकार ने पुनर्वास और विस्थापन कार्यों के लिए 196 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और जमीन NPCIL को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है.

इनमें सबसे बड़ी परियोजना नीमच जिले के बासी में प्रस्तावित है. NTPC यहां 700 मेगावाट की चार यूनिट स्थापित करेगी, जिनकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी. गांधी सागर जलाशय से 140 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है.

निजी कंपनियों के चार प्रस्ताव

सरकारी परियोजनाओं के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी परमाणु ऊर्जा में निवेश की रुचि दिखाई है. प्रस्तावों के अनुसार अडानी समूह ने कटनी और छिंदवाड़ा, टाटा पावर ने रीवा और बजाज समूह ने मंदसौर में परियोजनाओं के लिए रुचि दिखाई थी. इनकी क्षमता और अंतिम मंजूरी अभी तय नहीं है. हालांकि रीवा में टाटा पावर के 440 मेगावाट के प्रस्ताव पर शुरुआती सर्वेक्षण का विरोध भी सामने आया है.

7 हजार मेगावाट से ज्यादा भविष्य की क्षमता

7000 मेगावाट तो केवल सरकारी क्षेत्र में बनने वाले परमाणु बिजली घरों का उत्पादन क्षमता है. निजी क्षेत्र के बिजली घर कितनी बिजली का उत्पादन करेंगे, यह अभी तय नहीं है. यदि उनकी क्षमता भी इसमें जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 10000 मेगावाट से भी ऊपर चला जाएगा.

रीवा और चुटका में विरोध

चुटका में बनने वाले परमाणु ऊर्जा घर का शुरुआत से ही विरोध होता चला आ रहा है. कभी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इसमें बरगी बांध का बैक वाटर का इस्तेमाल किया जाना है. इससे पानी में प्रदूषण फैल सकता है. वहीं परमाणु बिजली घर की वजह से विस्थापित होने वाले किसान भी इसका लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. वहीं रीवा में टाटा कंपनी द्वारा प्रस्तावित परमाणु बिजली घर का भी लोगों ने प्रदूषण की संभावना को लेकर विरोध किया है.

पूरे भारत में परमाणु ऊर्जा के नई बिजली घर बनाए जा रहे हैं. परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारत में चलने वाले अलग-अलग परमाणु बिजलीघर की मौजूदा स्थिति और वह कब तक बिजली बन पाएंगे इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि बहुत सारे बिजली घर स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के अनुसार 2047 तक मध्य प्रदेश को ही 50000 से 60000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी. मध्य प्रदेश में फिलहाल 20000 मेगावाट बिजली का उपयोग किया जाता है. बिजली की इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जरूरी है. भारत सरकार ने 2047 तक पूरे देश में 100000 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए पैदा करने का लक्ष्य रखा है. मध्य प्रदेश में जिस गति से काम चल रहा है उससे आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश को न्यूक्लियर पावर प्लांटेस से बिजली मिलने लगेगी.