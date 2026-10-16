ETV Bharat / state

आबूरोड का 700 साल पुराना भद्रकाली मंदिर, शिव जटा से प्राकट्य की है मान्यता

सिरोही/आबूरोड: जिले के आबूरोड में प्राचीन मां भद्रकाली मंदिर आस्था, शक्ति उपासना और सनातन परंपरा का विशिष्ट केंद्र है. मंदिर में विराजमान मां भद्रकाली की प्रतिमा करीब 700 वर्ष पुरानी है. मान्यता है कि माता का प्राकट्य भगवान शिव की जटा से हुआ था. मंदिर वत्स गौत्र की पांच शाखाओं - वत्स, चौहान, अपनावां, अरवा और जमदग्नि की कुलदेवी के रूप में पूजित हैं. यहां मणिभद्र वीर, गणेशजी और वीरेश्वर महादेव की भी पूजा होती है. नवरात्रि और दीपावली पर तीन दिवसीय विशेष अनुष्ठान होते हैं, जिसका संबंध प्राचीन अमरावती नगरी के द्वार और सिरोही राजपरिवार की आस्था से जोड़ा जाता है.

विभूति नवीन चंद्र उपाध्याय महाराज ने बताया कि मां भद्रकाली के प्राकट्य को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है. माता की स्तुति में दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का विशेष महत्व माना जाता है. 'जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते' मंत्र के माध्यम से मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है.

वत्स गौत्र की पांच शाखाओं की कुलदेवी हैं मां भद्रकाली: मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में वत्स गौत्र की पांच शाखाओं की कुलदेवी के रूप में मां भद्रकाली की आराधना शामिल है. पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा परिवारों को अपनी जड़ों, पूर्वजों की मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखती है. मंदिर का संबंध प्राचीन अमरावती नगरी के द्वार से है.

नवरात्रि और दीपावली पर तीन दिवसीय विशेष अनुष्ठान: मंदिर में नवरात्रि और दीपावली का विशेष धार्मिक महत्व है. इन अवसरों पर तीन दिवसीय विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए जाते हैं. ब्राह्मण समाज के लोग पूजा-पद्धति और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं. वहीं राजपूत, ब्राह्मण, सोनार सहित विभिन्न हिंदू समाजों के श्रद्धालु माता के दर्शन कर भेंट अर्पित करते हैं. श्रद्धालु माता से परिवार की खुशहाली, व्यापार में उन्नति, सुख-समृद्धि और जीवन में शांति की कामना करते हैं. इन अवसरों पर मंदिर में होने वाली पूजा-अर्चना सामूहिक आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की निरंतरता को दर्शाती है.

आस्था के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: मंदिर से जुड़ी 700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है. पांच शाखाओं की कुलदेवी के रूप में माता की आराधना और विशेष पर्वों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान इसे क्षेत्र का विशिष्ट आस्था केंद्र बनाते हैं. मां भद्रकाली मंदिर की परंपराएं नई पीढ़ी को अपनी धार्मिक विरासत से परिचित कराने के साथ सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का संदेश भी देती हैं.