न्यू कानपुर सिटी योजना में 700 भूखंड तैयार, जानिए कब से होगा आवेदन और कितनी है कीमत
रेरा में योजना व भूखंडों के पंजीकरण को लेकर आवेदन किया गया है. स्वीकृति मिलते ही भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे.
Published : March 7, 2026 at 6:46 PM IST
कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी लॉन्चिंग के लिए तैयार है. आगामी एक माह के अंदर आमजन को 700 भूखंडों की खरीद के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा. प्राधिकरण की ओर से भूखंडों की बिक्री को लेकर प्लान तैयार है. रेरा में योजना व भूखंडों के पंजीकरण को लेकर आवेदन किया जा चुका है. स्वीकृति मिलते ही 700 भूखंडों के लिए केडीए से आवेदन मांगे जाएंगे.
KDA सचिव अभय पांडेय ने इसकी पुष्टि की है. शनिवार को उन्होंने बताया, न्यू कानपुर सिटी योजना में 80 प्रतिशत जमीन KDA को मिल चुकी है. जिसमें सड़क, सीवर लाइन व यूटिलिटी डक्ट का काम हो रहा है. लाइटिंग का काम भी अंतिम चरणों में है. लगभग एक माह में 700 भूखंडों पर आमजन आवेदन कर सकेंगे.
तीन फेज में होगा काम : KDA सचिव अभय पांडेय ने बताया, न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत 1500 से अधिक भूखंड आमजन को दिए जाएंगे. इसमें फेज वन में जहां 700 भूखंडों की बिक्री होगी. वहीं, अन्य भूखंडों की बिक्री फेज-2 व फेज-3 में होनी है. फेज वन में सभी आवासीय भूखंड होंगे. फेज-2 में व्यावसायिक भूखंड होंगे और फेज-3 में बड़े क्षेत्रफल वाले भूखंड तैयार करने की योजना बनी है.
कीमत 35 से 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर : न्यू कानपुर सिटी योजना में आवासीय भूखंड की कीमतें 35 से 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के बीच होंगी. फिर जैसे-जैसे भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे-वैसे कीमतें भी बढ़ जाएंगी. कीमतों को लेकर केडीए अफसरों की ओर प्लान बन रहा है. आमजन को भूखंड खरीदते समय कुछ छूट भी दी जा सकती है.
इस तरह श्रेणीवार मिलेंगे प्लाट्स:
|प्लॉट्स का आकार
|प्लॉट्स की संख्या
|162 वर्गमी.
|274
|112 वर्गमी.
|112
|90 वर्गमी.
|226
|47 वर्गमी.
|36
|36 वर्गमी.
|90
