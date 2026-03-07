ETV Bharat / state

न्यू कानपुर सिटी योजना में 700 भूखंड तैयार, जानिए कब से होगा आवेदन और कितनी है कीमत

न्यू कानपुर सिटी योजना में 700 भूखंड तैयार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी लॉन्चिंग के लिए तैयार है. आगामी एक माह के अंदर आमजन को 700 भूखंडों की खरीद के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा. प्राधिकरण की ओर से भूखंडों की बिक्री को लेकर प्लान तैयार है. रेरा में योजना व भूखंडों के पंजीकरण को लेकर आवेदन किया जा चुका है. स्वीकृति मिलते ही 700 भूखंडों के लिए केडीए से आवेदन मांगे जाएंगे. KDA सचिव अभय पांडेय ने इसकी पुष्टि की है. शनिवार को उन्होंने बताया, न्यू कानपुर सिटी योजना में 80 प्रतिशत जमीन KDA को मिल चुकी है. जिसमें सड़क, सीवर लाइन व यूटिलिटी डक्ट का काम हो रहा है. लाइटिंग का काम भी अंतिम चरणों में है. लगभग एक माह में 700 भूखंडों पर आमजन आवेदन कर सकेंगे. रेरा के परमिशन मिलते ही शुरू होगी बिक्री. (Video Credit; ETV Bharat)