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ग्राउंड रिपोर्ट: 700 घरों में लटके ताले, इंसानों की जगह सिर्फ सन्नाटा, कटिहार में बाढ़ का कहर

भवानीपुर कुंडी की मौजूदा तस्वीर किसी टापू जैसी नजर आती है. चारों तरफ पानी और बीच में घर डूबे हुए हैं. गांव तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के लिए फिलहाल नाव ही एकमात्र आवागमन का साधन बनी हुई है. रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने तक ग्रामीणों की निर्भरता नाव पर हो गई है. बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. घरों में बंधे पशुओं और अन्य जानवरों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है. चारों तरफ पानी होने के बावजूद सुरक्षित जगह और चारे की समस्या बनी हुई है.

गांव की गलियां और रास्ते पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. ग्रामीणों के मुताबिक कई स्थानों पर 5 से 6 फीट तक पानी जमा है. पानी का दबाव इतना अधिक है कि लोगों के लिए अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया. ऐसे में ग्रामीणों ने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाना ही बेहतर समझा. अब अपने ही घर और सामान का हाल जानने के लिए उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

ईटीवी भारत की टीम जब बरारी प्रखंड की मोहना चांदपुर पंचायत के भवानीपुर कुंडी गांव पहुंची तो बाढ़ की भयावह तस्वीर सामने आई. कभी बच्चों की चहल-पहल और ग्रामीणों की आवाज से गुलजार रहने वाला यह गांव अब पूरी तरह खाली पड़ा है. करीब 700 घर में रहने वाले परिवार अपने घरों को छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. जिन घरों में कुछ दिन पहले तक परिवार रहते थे, उनके दरवाजों पर अब ताले लटक रहे हैं.

कटिहार: बिहार में गंगा, कोसी समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कटिहार के कई इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. बरारी, मनिहारी, अमदाबाद और कुरसेला प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं. इनमें बरारी प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है. यहां बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों की ओर बढ़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में अब इंसानों की आवाज नहीं, बल्कि चारों तरफ पानी और सन्नाटा दिखाई दे रहा है.

स्थानीय निवासी पप्पू कुमार ने बताया कि गांव की स्थिति बेहद भयावह है. बाढ़ के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है. उन्होंने कहा कि अधिकांश परिवार अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन और स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ की व्यापकता को देखते हुए जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती है.

"भवानीपुर गांव टापू पर बसा है और इस समय नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन है. प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जो पानी और दूरी के कारण वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. ऐसे परिवारों के सामने दो वक्त के भोजन का संकट खड़ा हो गया है. प्रशासन ऐसे लोगों तक सूखा राशन पहुंचाने का काम करे."-अमरनाथ झा, स्थानीय निवासी

इंसानों की जगह सिर्फ सन्नाटा (ETV Bharat)

हर साल तीन महीने बाढ़ का दंश

स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि भवानीपुर कुंडी के लोगों के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है. हर साल बारिश का मौसम आते ही गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और करीब तीन महीने तक उन्हें बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है. उन्होंने बताया कि गांव में लगभग 700 घर हैं और इस बार सभी घरों में पानी प्रवेश कर चुका है. मजबूर होकर ग्रामीण अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं.

गांव में जमा है 5 से 6 फीट तक पानी (ETV Bharat)

"प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लेकिन गांव के सभी बाढ़ पीड़ित वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को तत्काल ऐसे परिवारों की पहचान कर घर-घर सूखा राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए."-मुकेश कुमार, स्थानीय

हर जरूरतमंद तक पहुंचना बनी चुनौती

प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, कम्युनिटी किचन और स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जा रहे हैं. हालांकि भवानीपुर कुंडी जैसे जलमग्न गांवों में बड़ी चुनौती यह है कि राहत सामग्री और भोजन उन परिवारों तक कैसे पहुंचाया जाए, जो पानी के बीच अपने घरों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं.

लोगों का आशियाना छीन गया (ETV Bharat)

बाढ़ या सैकड़ों परिवारों की बेबसी?

भवानीपुर कुंडी की तस्वीर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है. यह उन सैकड़ों परिवारों की बेबसी की तस्वीर है, जिनकी जिंदगी बाढ़ के पानी के बीच सिमटकर रह गई है. घर हैं, लेकिन घरों में रहने वाला कोई नहीं. गलियां हैं, लेकिन उनमें आवाजाही नहीं है. सामान है लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं है. जहां जिंदगी सिर्फ नाव के भरोसे है. अब बाढ़ पीड़ितों की सबसे बड़ी उम्मीद प्रशासन से है.

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