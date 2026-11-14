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देवघर के घोरलास बस्ती का अनोखा छठः 700 परिवार मिलकर मनाते हैं पर्व

देवघर: लोक आस्था के महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन आज शनिवार को खरना का अनुष्ठान पूरे देश के साथ-साथ देवघर में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ. इस बीच देवघर के घोरलास बस्ती की छठ परंपरा खास चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां एक ही परिवार के करीब 700 परिवार एक साथ मिलकर छठ महापर्व मनाते हैं.

इस परंपरा की खास बात यह है कि छठ के अवसर पर परिवार के सैकड़ों सदस्य एकजुट होते हैं और सामूहिक रूप से पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं. खरना और छठ का प्रसाद तैयार करने के लिए करीब 500 किलो दूध का इस्तेमाल किया जाता है. परिवार के सभी सदस्य अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस आयोजन में सहयोग करते हैं.

देवघर के घोरलास बस्ती में 700 परिवार मिलकर मनाते हैं छठ (Etv Bharat)

यह विशाल परिवार बाबू नंदकिशोर प्रसाद राय से जुड़ा हुआ है. परिवार के सदस्य विक्रम कुमार राय बताते हैं कि एक साथ छठ मनाने की यह परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है. समय के साथ परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति और अन्य चीजों का बंटवारा जरूर हुआ, लेकिन छठ महापर्व को एक साथ मनाने की परंपरा आज भी पूरी मजबूती के साथ कायम है.

उनका कहना है कि इस परंपरा को बरकरार रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह परिवार की एकजुटता है. छठ ऐसा अवसर है, जब देश-विदेश में रहने वाले परिवार के सदस्य भी एक जगह जुटते हैं और आपसी प्रेम एवं भाईचारे को मजबूत करते हैं.

देवघर के घोरलास बस्ती में 700 परिवार एक साथ मनाते हैं छठ (Etv Bharat)

आज के भागदौड़ भरे दौर में जहां लोग अपनी व्यस्त जिंदगी और आर्थिक संपन्नता की दौड़ में अपनों से दूर होते जा रहे हैं, वहीं घोरलास बस्ती का यह परिवार एकजुटता की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है. परिवार के सदस्यों का मानना है कि छठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और परिवार को एक सूत्र में बांधने का भी माध्यम है.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि आजकल कई लोग अलग-अलग घाटों पर पूजा कर अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन उनका परिवार करीब 1500 सदस्यों के साथ एक ही छठ घाट पर पहुंचता है. उनके लिए यह संख्या या आयोजन की भव्यता नहीं, बल्कि एक साथ खड़े होकर पर्व मनाना सबसे बड़ी खुशी है.