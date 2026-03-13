ETV Bharat / state

70 की उम्र, 43 साल का सफर: मिलिए राजस्थान की उस गायिका से जिसने समाज की बेड़ियां तोड़ रचा इतिहास

माला शर्मा ने अपनी गायकी को और अधिक निखारने के लिए पंडित रघुवीर शरण भट्ट से विधिवत संगीत की शिक्षा ली.

अलवर की माला शर्मा
अलवर की माला शर्मा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
पीयूष पाठक, अलवर : यदि मन में अटूट विश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो उम्र का हर पड़ाव महज एक गिनती बनकर रह जाता है. इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है राजस्थान के अलवर की रहने वाली माला शर्मा ने. 70 साल की उम्र, जहां लोग अक्सर थकान और एकांत की तलाश करते हैं, वहां माला शर्मा आज भी अपने सुरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही हैं. 43 वर्षों का लंबा गायन सफर, हजारों मंच और सात समंदर पार दुबई से लेकर सिंगापुर तक अपनी गायकी का लोहा मनवाने वाली माला शर्मा की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है.

हालांकि माला शर्मा को अपने सपने पूरा करने के लिए कई आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई. अपने 43 साल के गायन दौर में माला ने श्रोताओं के दिलों में इस कदर जगह बनाई कि आज भी उनके सुरों के कायल हैं. उन्होंने स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा, भजन व लोकगीत गायन के क्षेत्र में ख्याति पाई.

अलवर की माला शर्मा की जादुई आवाज का मुरीद है जमाना (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

बचपन से ही था सुरों से नाता : ​अलवर शहर के स्कीम नंबर चार में रहने वाली माला शर्मा के सुरों का सफर मात्र 7 साल की उम्र में शुरू हो गया था. वे खेल-खेल में गुनगुनाती थीं और उनकी पहली गुरु उनकी मां बनीं. गांव के माहौल में जब भी कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होता, माला अपनी मां के साथ पहुंच जातीं और वहीं से उन्होंने लोक संगीत की बारीकियों को सीखना शुरू किया. मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने गांव में 'नानी बाई रो मायरो' गाकर सबको हैरान कर दिया. उस छोटी सी बच्ची की आवाज में वो कशिश थी कि गांव और आसपास के इलाकों से उन्हें बुलावा आने लगा.

गायन में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई
गायन में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई (फोटो ईटीवी भारत gfx)

शादी के बाद पति ने दिया पढ़ाई में साथ : माला शर्मा ने बताया कि 13 साल की उम्र तक वह अपने गांव में 9 वीं कक्षा तक पढ़ी और 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई. उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्हें लगा कि वह घर के कामकाज तक सिमट कर रह जाएगी और आगे पढ़ना और गाना नहीं कर पाएगी. लेकिन पति योगेन्द्र शर्मा ने उनका साथ दिया और आगे की पढ़ाई कराई तथा गायन का शौक पूरा करने का अवसर दिया. उन्होंने बताया कि पति ने उनका साथ दिया और दोनों ने साथ पढ़ाई की. बाद में उनके पति की सरकारी नौकरी लग गई. उन्होंने बताया कि ससुराल में तीन साल तक वह पर्दे में रही . लेकिन जब परिवार को उनके गायन के बारे में पता चला, तो भारी विरोध शुरू हो गया. उन्हें गायन छोड़ने की नसीहत दी गई और समाज का हवाला देकर दबाव बनाया गया. लेकिन पति ने उनका गायन के लिए साथ दिया, जिससे उनके परिवार के रिश्तों पर असर पड़ा और वे उनसे दूर हो गए. पति योगेन्द्र ने कभी माला का हाथ नहीं छोड़ा. वे हर कार्यक्रम में उनके साथ जाते, जिससे माला को एक नया आत्मविश्वास मिला.

43 साल के करियर में हजारों प्रस्तुतियां दी
43 साल के करियर में हजारों प्रस्तुतियां दी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

एक इत्तेफाक जिसने बदल दी जिंदगी : ​माला शर्मा के पेशेवर गायन की शुरुआत एक दिलचस्प इत्तेफाक से हुई. उनके पति अलवर के प्रसिद्ध 'भर्तृहरि नाटक' में अभिनय करते थे. एक दिन नाटक के दौरान मुख्य गायक की तबीयत अचानक बिगड़ गई. मंच पर संकट की स्थिति देख माला शर्मा ने हिम्मत जुटाई और गाना शुरू किया. उनकी आवाज ने पंडाल में मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया. यहीं से उनकी असली पहचान शुरू हुई. इसके बाद वे न केवल नाटक में गाने लगीं, बल्कि उन्होंने रानी 'पिंगला' का जीवंत रोल भी निभाया, जिसने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.

​भर्तृहरि नाटक: एक इत्तेफाक जिसने बदल दी जिंदगी
​भर्तृहरि नाटक: एक इत्तेफाक जिसने बदल दी जिंदगी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

दिग्गजों के बीच बिखेरा जादू : ​अपने 43 साल के शानदार करियर में माला शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व सांसद युवरानी महेन्द्र कुमारी जैसी राजनीतिक हस्तियों और राजेश खन्ना व शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया है. जवानी के दिनों में वे महीने में 45-45 प्रोग्राम किया करती थीं, और आज 70 साल की उम्र में भी वे महीने में करीब 20 शो कर रही हैं, जो उनकी फिटनेस और जुनून को दर्शाता है.

70 की उम्र में भी अलवर की माला शर्मा की आवाज का जादू बरकरार
70 की उम्र में भी अलवर की माला शर्मा की आवाज का जादू बरकरार (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

भजन व लोकगीतों के आडियो हुए लोकप्रिय : माला शर्मा ने बताया कि शुरुआती दौर में उन्होंने किसी से कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली. लेकिन जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती गई, उन्हें लगा कि गायन के लिए कुछ समय सीखना जरूरी है, तो उन्होंने पंडित रघुवीर शरण भट्ट से संगीत की शिक्षा ली. इसके बाद उन्होंने अपने भजनों व लोकगीतों के ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड किए जो काफी लोकप्रिय हुए. माला शर्मा ने बताया कि उन्होंने मेवाती, राजस्थानी, मीणावाटी सहित कई अन्य बोलियों में भजन व लोकगीतों को रिकॉर्ड किया. इसके बाद लोग उन्हें प्रोग्राम करने के लिए बुलाने लगे. माला शर्मा ने बताया वह अपने 43 साल के गायन के दौर में अब तक कई हजार प्रोग्राम कर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि 90 के दशक में करीब 5 साल तक वह जागरण में भी गायन कर चुकी हैं. उन्होंने अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी तैयार किया. बाद में अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ देश के कई स्थानों पर गायन की प्रस्तुति दी.

दुबई और सिंगापुर में भी दी हैं प्रस्तुतियां
दुबई और सिंगापुर में भी दी हैं प्रस्तुतियां (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

बच्चों के भविष्य के लिए 5 साल का वनवास : ​एक समय ऐसा भी आया जब उनके शौक और करियर का असर बच्चों के रिश्तों पर पड़ने लगा. समाज के कुछ तबकों में उस समय गायिका की छवि को लेकर संकुचित सोच थी, जिसके कारण बच्चों की शादियों में अड़चनें आने लगीं. ममता की खातिर माला शर्मा ने भारी मन से अपने गायन से 5 साल का लंबा 'वनवास' लिया. उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा के वाद्य यंत्र तक बेच दिए. लेकिन जैसे ही बच्चे सेटल हुए, उन्हें अपने जीवन में एक खालीपन महसूस हुआ. संगीत की तड़प उन्हें दोबारा मंच पर ले आई और उन्होंने फिर से उसी ऊर्जा के साथ वापसी की. तब से वे अपने गायन को आगे बढ़ा रही हैं. माला शर्मा ने बताया कि अपने गायन के शौक के चलते वे दुबई, सिंगापुर आदि विदेशों में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं.

माला शर्मा बिखेर रही हैं सुरों का जादू
माला शर्मा बिखेर रही हैं सुरों का जादू (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत : ​माला शर्मा ने केवल खुद की पहचान नहीं बनाई, बल्कि अलवर के कई उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान किया. आज उनके सिखाए हुए कई युवा कलाकार संगीत की दुनिया में नाम कमा रहे हैं. माला शर्मा का मानना है कि संगीत ही उनका जीवन है और वे अपनी अंतिम सांस तक गाना चाहती हैं. उनका कहना है, "यदि आप मन से किसी क्षेत्र में प्रयास करें, तो सफलता निश्चित है.

क्षेत्रीय बोलियों में भजनों और लोकगीतों के ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड किए
क्षेत्रीय बोलियों में भजनों और लोकगीतों के ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड किए (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

संपादक की पसंद

