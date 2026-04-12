बुलंदशहर में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या; पैर चारपाई से बंधे मिले, रस्सी से घोंटा गया गला
CO शोभित कुमार ने बताया कि मृतका की पहचान बिमला (70) निवासी गांव सेहडा फरीदपुर के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 7:31 AM IST
बुलंदशहर: जिले में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई. हत्यारे ने महिला के पैरों को चारपाई से बांधा. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव सेहडा फरीदपुर की है.
CO शोभित कुमार ने बताया कि मृतका की पहचान बिमला (70) निवासी गांव सेहडा फरीदपुर, थाना क्षेत्र खुर्जा देहात के रूप में हुई है. CO ने बताया कि खुर्जा देहात के गांव से शनिवार शाम को सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है.
पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची. महिला की उम्र करीब 70 वर्ष है. घर में पति-पत्नी एक साथ ही रहते थे. मामले की गहराई से जांच-पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.
पुलिस फॉरेंसिक टीम की जांच में यह आ रहा है कि रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है. घर से कोई सामान ले जाने की पुष्टि नहीं हो रही है. पुलिस हर तरीके से निरीक्षण कर रही है. सीनियर अधिकारियों के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है.
महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस को कुछ हत्या के कुछ अहम सुराग भी मिले हैं. एक समान बेचने वाली महिला गांव में देखी गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. हालांकि घर से कोई सामान गायब नहीं है.
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के समय बिमला अपने घर में अकेली थी. हत्यारे ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. उनके घर में रखे एक बक्से का ताला टूटा हुआ मिला है.
हत्यारे ने रस्सी का इस्तेमाल कर बिमला का गला घोंटा है. वारदात के दौरान महिला के पांव भी बेरहमी से बांधे गए थे. फिलहाल पुलिस अलग-अलग एंगल पर मामले की छानबीन कर रही है.
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