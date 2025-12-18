ETV Bharat / state

सोनभद्र में जिंदा जल गई 70 साल की वृद्धा; कमरे में अंगीठी जलाकर सो रही थी, चारपाई पर डाल रखा था पुआल

अंगीठी से उठी चिंगारी से कमरे में लगी आग. ( Photo Credit; Getty and ETV Bharat )