सोनभद्र में जिंदा जल गई 70 साल की वृद्धा; कमरे में अंगीठी जलाकर सो रही थी, चारपाई पर डाल रखा था पुआल

बभनी इलाके के चकचपकी कारीडांड गांव की घटना, दूसरे कमरे में सोए थे परिवार के लोग, पुलिस ने की जांच-पड़ताल.

अंगीठी से उठी चिंगारी से कमरे में लगी आग.
अंगीठी से उठी चिंगारी से कमरे में लगी आग. (Photo Credit; Getty and ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
सोनभद्र : अंगीठी की चिंगारी से लगी आग में 70 साल की वृद्धा जिंदा जल गई. घटना के दौरान परिवार के लोग दूसरे कमरे में सोए थे. वृद्धा ने ठंड से बचने के लिए चारपाई पर पुआल भी डाल रखा था. दो दिन पहले ही महिला को लकवा भी लगा था. घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

बभनी थाना क्षेत्र के चकचपकी कारीडांड गांव में बुधवार रात यह घटना हुई. पुलिस के अनुसार राजकुंवर (70) पत्नी जद्दू गोंड रोजाना की तरह शाम को खाना खाने के बाद कमरे में सो रहीं थीं. जबकि परिवार के अन्य लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे.

बिस्तर के पास जल रही थी अंगीठी : वृद्धा ने ठंड से बचने के लिए चारपाई पर पुआल डाल रखा था. पास में ही अंगीठी भी जल रही थी. रात में किसी समय अंगीठी से निकली चिंगार से चारपाई में आग लग गई. इससे बिस्तर ने भी आग पकड़ ली. वृद्धा जलने लगी. चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़ पड़े. आसपास के लोग भी पहुंच गए.

सभी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक राजकुंवर की जलकर मौत हो चुकी थी. परिजनों के मुताबिक राजकुंवर को 2 दिन पहले ही लकवा भी मार गया था. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

कमरे में अकेली ही सो रही थी वृद्धा.
कमरे में अकेली ही सो रही थी वृद्धा. (Photo Credit; Family member And ETV Bharat Archive)

लोगों ने घटना की सूचना जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान को दिया. इसके बाद पुलिस को भी घटना की जानकारी मिल गई. गुरुवार की सुबह प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली.

वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भिजवा दिया. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मृतका के पुत्र रामजीत की तहरीर पर घटना पंजीकृत कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पिछले साल भी हुईं थीं कई घटनाएं : बता दें कि पिछले साल ठंड के दौरान भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं. इनमें कई लोगों की जान चली गई थी. गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के चकमाली उर्फ बिठुआ गांव में जनवरी में एक मां अंगीठी जलाकर बच्चों के साथ सो रही थी. दम घुटने से 5 वर्षीय अंश और 3 वर्षीय आंशिका की मौत हो गई, जबकि मां अचेत मिली थी.

इन बातों का रखें ध्यान : रात में सोते समय कमरे में अंगीठी का हीटर जलाना जानलेवा हो सकता है. अंगीठी और हीटर तभी तक जलाएं जब तक जग रहे हों, सोने जाते समय इन्हें कमरे से हटा दें. अंगीठी के धुएं से दम घुटने से भी मौत हो सकती है. इसी तरह कमरे में ज्यादा देर तक हीटर का इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन का लेवल भी कम होने लगता है. इस परिस्थिति में भी मौत हो सकती है.

ठंड से बचाव के लिए केवल रजाई, ऊनी कपड़े, जैकेट, कंबल, टोपी, दास्ताने, मोजे आदि का इस्तेमाल करें. ऐसे मौसम में बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें.

संपादक की पसंद

