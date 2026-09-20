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Special: उम्र 70, लेकिन हौसले जवान, योग से बीमारी को मात देकर 'सुपरमैन' बने रामेश्वर जाखड़, लद्दाख में जीती मैराथन

70 वर्षीय रामेश्वर जाखड़ ने लद्दाख मैराथन 2026 में पहला स्थान जीतकर इतिहास रचा. पढ़िए राहुल मनोहर की रिपोर्ट.

70 वर्षीय रामेश्वर जाखड़
मैराथन धावक रामेश्वर जाखड़ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 9:06 PM IST

6 Min Read
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सीकर: कहते हैं उम्र हड्डियों को कमजोर कर देती है, लेकिन सीकर के 70 वर्षीय रामेश्वर जाखड़ ने साबित कर दिया है कि अगर हौसला फौलादी हो तो उम्र महज एक आंकड़ा बनकर रह जाती है. गंभीर बीमारी के कारण कभी डॉक्टरों द्वारा 7 लाख का खर्च बताए जाने और तंगहाली के बीच व्हीलचेयर के मुहाने पर खड़े इस बुजुर्ग ने बिना कोई दवा खाए न सिर्फ खुद को खड़ा किया, बल्कि लद्दाख की उन पहाड़ियों पर मैराथन का गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जहां युवाओं का दम फूल जाता है. उंगलियों में फ्रैक्चर होने के बाद भी दौड़ने वाले रामेश्वर जाखड़ आज देश के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं.

लद्दाख मैराथन में जीता गोल्ड मेडल: उम्र के 70वें पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग आराम को प्राथमिकता देने लगते हैं, वहीं रामेश्वर जाखड़ आज भी सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं और योग करते हैं. फिटनेस के इसी जुनून ने उन्हें लद्दाख मैराथन 2026 तक पहुंचाया. इस मैराथन की ऊंचाई वाली दौड़ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच जाखड़ ने 11.2 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे 14 मिनट में पूरी की. उन्होंने करीब 6 मिनट 36 सेकंड प्रति किलोमीटर की औसत गति से दौड़ लगाई. रामेश्वर जाखड़ ने लद्दाख मैराथन में 70 प्लस कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया. वहीं, 52 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में वे चौथे स्थान पर रहे. खास बात यह है कि यह उनकी पहली ऐसी मैराथन थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान से बाहर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. लद्दाख मैराथन में सीकर से करीब 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. जाखड़ का प्रदर्शन उनके लिए भी खास रहा.

सीकर के मैराथन धावक रामेश्वर जाखड़ (ETV Bharat Sikar)

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मैराथन के दौरान आया फ्रैक्चर, फिर भी नहीं रुके: रामेश्वर जाखड़ ने बताया कि उन्होंने मैराथन दौड़ने की शुरुआत 69 वर्ष की उम्र में नवंबर 2025 में सीकर से की थी. इसके बाद दिसंबर में नाहरगढ़ मैराथन में उन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी की. 7 किलोमीटर की दौड़ के दौरान वे गिर गए और उनकी उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया. परिवार ने उन्हें मैराथन छोड़कर योग और हल्की एक्सरसाइज करने की सलाह दी, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ. इसके बाद फ्रैक्चर होने के 1 महीने बाद जनवरी माह में उन्होंने जयपुर मैराथन में हिस्सा लिया और मेडल भी जीता. इसके बाद 9 अगस्त 2026 को 70 साल की उम्र में माउंट आबू में 21.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी. इसे उन्होंने 2 घंटे 41 मिनट में पूरा किया. अब तक वे 8 से 9 मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं.

मैराथन धावक रामेश्वर जाखड़
70 वर्षीय रामेश्वर जाखड़ (ETV Bharat GFX)

इलाज के लिए पैसे नहीं थे, योग ने बदली जिंदगी: मूल रूप से रामेश्वर जाखड़ जेतपुरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अभी अपने बेटे-बहू के साथ सीकर शहर में रहते हैं. उन्होंने बी.कॉम. तक पढ़ाई की है. कम उम्र में पिता का निधन होने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वर्ष 2004 में वे काम के लिए इटली गए. करीब 18 महीने बाद रीढ़ की हड्डी में परेशानी के चलते 2005 में उन्हें वापस लौटना पड़ा. हाथों से भी ठीक से काम नहीं हो पा रहा था. डॉक्टरों ने इलाज पर 5 से 7 लाख रुपए खर्च होने की बात कही, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे यह इलाज करा सकें. इसी दौरान किसी ने उन्हें नियमित योग और व्यायाम करने की सलाह दी. जाखड़ ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया. शुरुआत मॉर्निंग वॉक से हुई और धीरे-धीरे वे दौड़ने तक पहुंच गए. लगातार योग और व्यायाम से उनकी दिनचर्या बदली और वर्ष 2008 में उन्होंने अपना आईटीआई कॉलेज भी शुरू किया.

मैराथन धावक रामेश्वर जाखड़
रामेश्वर जाखड़ का सफर (ETV Bharat GFX)

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आज भी रोज 8-10 KM दौड़, 15-20 KM साइकिलिंग: रामेश्वर जाखड़ ने बताया कि वे 28 किलोमीटर लंबी दिल्ली मैराथन में भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि इसको लेकर उन्होंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है. रामेश्वर जाखड़ सुबह 4 बजे उठते हैं. सप्ताह में तीन दिन रनिंग और तीन दिन साइकिलिंग करते हैं. रोजाना करीब 8 से 10 किलोमीटर दौड़ और 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. खान-पान भी बेहद साधारण रखते हैं. शाम को महीने में करीब 25 दिन चावल, मूंग और बाजरे की खिचड़ी खाते हैं और रात 9 से 10 बजे तक सो जाते हैं. जाखड़ अकेले फिटनेस की राह पर नहीं चलते. वे स्मृति वन में अपने साथियों के साथ नियमित दौड़ लगाते हैं. उनका स्मार्ट योगा ग्रुप भी लोगों को निशुल्क योग और व्यायाम करवाता है. सुबह 5 से 6:15 बजे तक यहां नियमित कक्षा चलती है.

70 वर्षीय रामेश्वर जाखड़
परिवार के साथ रामेश्वर जाखड़ (ETV Bharat Sikar)

उम्र सिर्फ एक नंबर है: रामेश्वर जाखड़ का मानना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, किसी भी काम को करने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बननी चाहिए. उनका कहना है कि नियमित दौड़, योग और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने से शरीर लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रहता है. उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां शुरू की हैं, तब से उन्हें खुद भी महसूस नहीं होता कि वह 70 साल के हैं. उनका मानना है कि नियमित अभ्यास, अनुशासन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर को फिट और ऊर्जावान रखा जा सकता है.

रामेश्वर जाखड़ केल मेडल्स
रामेश्वर जाखड़ केल मेडल्स (ETV Bharat Sikar)

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