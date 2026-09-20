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Special: उम्र 70, लेकिन हौसले जवान, योग से बीमारी को मात देकर 'सुपरमैन' बने रामेश्वर जाखड़, लद्दाख में जीती मैराथन

मैराथन धावक रामेश्वर जाखड़ ( ETV Bharat GFX )