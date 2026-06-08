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अमेठी में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, परिजन बोले- किसी से विवाद नहीं था

घटना स्थल पर 4 खोखे भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने तलाश के लिए लगाई टीमें.

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अमेठी में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:06 AM IST

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अमेठी: अमेठी में सोमवार सुबह गांव के बाहर एक वृद्ध की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई कर रही है.

बता दें, जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के लोडियावां निवासी हीरालाल द्विवेदी उम्र लगभग 70 साल सोमवार को सुबह शौच के लिए गए थे. जहां अज्ञात बदमाशों ने हीरालाल द्विवेदी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंच गए. आनन-फानन में परिजन हीरालाल को जगदीशपुर सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के परिजन ने सूचना पुलिस को दी. जानकारी होते ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. बदमाशों की गिरफ्तारी और घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें लगा दी है.

मृतक के परिजन जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि उनके दादा आज सुबह शौच के लिए गए थे. इस दौरान किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि उनका किसी से विवाद नहीं था, मौके पर 4 खोखे भी बरामद हुए हैं.

क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना अतुल सिंह ने बताया कि आज सुबह जितेंद्र द्विवेदी ने पुलिस को घटना की सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामले की जांच की जा रही है.


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