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तमाड़ में बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा, जमीन विवाद में आरोपी कुईला महतो गिरफ्तार

रांचीः तमाड़ थाना क्षेत्र के बारेडीह गांव में 70 वर्षीय गोविंद्र महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जमीन विवाद में हुई इस हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुईला महतो को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी बरामद कर ली गई है. पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

12 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

24 जून को हुई इस घटना के बाद मृतक के पुत्र रामायण महतो के आवेदन पर तमाड़ थाना में हत्या से संबंधित कांड दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अनुसंधान शुरू करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया.

बुंडू एसडीपीओ और मृतक के परिजन के बयान (Etv Bharat)

एसडीपीओ ओमप्रकाश ने क्या बताया?

बुंडू एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि 24 जून को तमाड़ थाना क्षेत्र के बारेडीह गांव में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिलने के बाद तमाड़ थाना में कांड दर्ज किया गया. मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया. अनुसंधान के दौरान मुख्य आरोपी कुईला महतो को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन मृतक गोविंद्र महतो अपने खेत में बीज डालने गए थे. खेत का काम पूरा करने के बाद वह खेत के पास एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी कुईला महतो पीछे से आया और लोहे की दाउली से गर्दन पर वार कर उनकी हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी बरामद कर ली गई है.

परिजन ने क्या बताया?