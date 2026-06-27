तमाड़ में बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा, जमीन विवाद में आरोपी कुईला महतो गिरफ्तार
रांची में जमीन विवाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Published : June 27, 2026 at 1:54 PM IST
रांचीः तमाड़ थाना क्षेत्र के बारेडीह गांव में 70 वर्षीय गोविंद्र महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जमीन विवाद में हुई इस हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुईला महतो को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी बरामद कर ली गई है. पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.
12 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
24 जून को हुई इस घटना के बाद मृतक के पुत्र रामायण महतो के आवेदन पर तमाड़ थाना में हत्या से संबंधित कांड दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अनुसंधान शुरू करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया.
एसडीपीओ ओमप्रकाश ने क्या बताया?
बुंडू एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि 24 जून को तमाड़ थाना क्षेत्र के बारेडीह गांव में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिलने के बाद तमाड़ थाना में कांड दर्ज किया गया. मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया. अनुसंधान के दौरान मुख्य आरोपी कुईला महतो को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन मृतक गोविंद्र महतो अपने खेत में बीज डालने गए थे. खेत का काम पूरा करने के बाद वह खेत के पास एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी कुईला महतो पीछे से आया और लोहे की दाउली से गर्दन पर वार कर उनकी हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी बरामद कर ली गई है.
परिजन ने क्या बताया?
मृतक के परिजन मदन महतो ने बताया कि घटना वाले दिन पूरा परिवार सुबह खेत में धान की बुआई करने खेत गया था. खेत का काम पूरा होने के बाद परिवार के सभी सदस्य घर लौटने लगे. उसी दौरान गोविंद्र महतो ने कहा कि वह कुछ देर पेड़ की छांव में आराम करने के बाद घर आ जाएंगे. परिवार के लोग घर की ओर चले गए. कुछ देर बाद जानकारी मिली कि कुईला महतो ने उन पर दाउली से हमला कर उनकी हत्या कर दी.
छापेमारी दल में ये अधिकारी रहे शामिल
हत्या कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए गठित छापेमारी दल का नेतृत्व तमाड़ थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो ने किया. टीम में पुलिस अवर निरीक्षक गणेश चौड़े, पुलिस अवर निरीक्षक निमाई सोरेन तथा तमाड़ थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
ये भी पढ़ेंः
अनुकंपा पर बीसीसीएल में नौकरी के लिए पुत्र ने करा दी पिता की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार
कांची नदी किनारे बालू में दफन मिली 17 वर्षीय किशोरी की लाश, हत्या की आशंका, एक सप्ताह से थी लापता
दुमका में विवाहिता का शव बरामद, मायके वालों का आरोप- दूसरी महिला के चक्कर में दामाद ने की हत्या