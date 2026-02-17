ETV Bharat / state

'6 साल से बंद है पेंशन, दवा भी नहीं खरीद पा रहे..' दफ्तरों का चक्कर लगाकर बुजुर्ग परेशान

शिवहर में वृद्धा पेंशन के लिए बुजुर्ग परेशान ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को प्रति माह 1100 रुपये दिए जाते हैं लेकिन आज भी कई ऐसे वृद्ध हैं, जिनको सरकारी प्रक्रिया में खामियों के कारण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे ही लोगों में शामिल हैं शिवहर के 70 वर्षीय मोहन राम. पिपराही प्रखंड के रत्नपुर वार्ड-13 निवासी मोहन राम पिछले 6 सालों से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. 6 सालों से बंद है पेंशन: मोहन राम का कहना है कि उन्होंने कई बार ब्लॉक कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में आवेदन दिया. दस्तावेज जमा किया और अधिकारियों से गुहार भी लगाई, फिर भी उनकी पेंशन स्वीकृत नहीं की गई. मोहन पिपराही प्रखंड के रत्नपुर गांव निवासी हैं. घर में पत्नी चुलिया देवी के अलावे पांच बेटे हैं, सभी किसान हैं. पैसे के अभाव में बुजुर्ग के लिए दवाई खरीद पाना भी मुश्किल हो रहा है. मोहन राम को 6 साल से नहीं मिल रही पेंशन (ETV Bharat) "कभी पिपराही ब्लॉक, कभी शिवहर कार्यालय तो कभी सीएससी सेंटर का चक्कर लगा चुके हैं. एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेज दिया जाता है पर समाधान कहीं नहीं मिलता. हर बार कोई न कोई बात बोलकर हमको दूसरे कार्यालय भेज दिया जाता है. अब तो थक चुके हैं. पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खरीद पा रहे हैं."- मोहन राम, बुजर्ग घर वाले भी परेशान: मोहन राम के बड़े बेटे सुनील राम बताते हैं कि वह खुद भी कई बार पिता के साथ सरकारी दफ्तर का चक्कर काट चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. अन्य बेटे भी यही शिकायत करते हैं. वे कहते हैं कि हमलोग दफ्तरों का चक्कर लगाकर थक चुके हैं. ब्लॉक में बैठने वाले अधिकारी और कर्मचारी हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं. क्या दिक्कत है, ये भी ठीक से नहीं बताते.