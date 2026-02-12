ETV Bharat / state

उम्र पर भारी आस्था, श्योपुर में 70 साल के बुजुर्ग ने 10 माह पूरी की नर्मदा परिक्रमा

2 अप्रैल 2025 को श्योपुर के सोंईकलां पुराना खेड़ा रजडाई गांव से परिक्रमा के लिए रवाना हुए थे चक्रधारी दास महाराज.

Sheopur Elderly Narmada Parikrama
70 साल के बुजुर्ग ने पूरी की नर्मदा यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
श्योपुर: श्योपुर के सोंईकलां पुराना खेड़ा रजडाई के एक बुजुर्ग चक्रधारी दास महाराज मां नर्मदा की लगभग 3700 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा पूरी कर जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया. ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ गांव में जगह-जगह उनका अभिनंदन किया गया. लोग उनको बधाई देने पहुंचते रहे. लगभग 10 महीने की कठिन पदयात्रा के बाद बुधवार को वह अपने गांव लौटे थे.

2 अप्रैल 2025 को अपने गांव से परिक्रमा के लिए रवाना हुए थे चक्रधारी दास महाराज

चक्रधारी दास महाराज 2 अप्रैल 2025 को अपने गांव से परिक्रमा के लिए रवाना हुए थे. सोंईकलां से वे बस द्वारा उज्जैन पहुंचे, वहां से ओंकारेश्वर-ममलेश्वर घाट पर विधिवत पूजा-अर्चना कर मां नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने संपूर्ण परिक्रमा पैदल ही पूरी की. नर्मदा परिक्रमा धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जिसमें श्रद्धालु मां नर्मदा के उद्गम से लेकर संगम तक दोनों तटों की परिक्रमा करते हैं.

श्योपुर के बुजुर्ग ने पूरी की नर्मदा यात्रा (ETV Bharat)

कई अवसरों पर उन्हें केवल बिस्किट के सहारे जारी रखनी पड़ी ही आगे की यात्रा

चक्रधारी दास महाराज ने बताया कि यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी. विशेषकर बरसात के दिनों में कई स्थानों पर रास्ते बाधित हो गए. कई बार नदी-नालों का जलस्तर बढ़ जाने से लंबा चक्कर लगाकर आगे बढ़ना पड़ा. भोजन की व्यवस्था भी हर जगह सहज नहीं हो पाती थी. कई अवसरों पर उन्हें केवल बिस्किट या अल्पाहार के सहारे ही आगे की यात्रा जारी रखनी पड़ी. इसके बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा.

10 महीने 5 दिन की यात्रा पूर्ण करने के बाद गांव पहुंचे

यात्रा के दौरान उन्होंने नर्मदा तट पर स्थित अनेक प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और हर पड़ाव पर मां नर्मदा से अपने गांव, क्षेत्र और किसानों की समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि उनकी यह परिक्रमा व्यक्तिगत साधना भर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की खुशहाली और अच्छी खेती-बाड़ी के लिए की गई तपस्या है. 10 महीने 5 दिन की यात्रा पूर्ण करने के बाद वे पुनः ओंकारेश्वर-ममलेश्वर घाट पहुंचे, जहां समापन पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया और अपने गांव के लिए रवाना हुए.

गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया. बुजुर्गों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं ने इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया.
ग्रामीणों का कहना है कि 70 वर्ष की आयु में इतनी लंबी और कठिन पदयात्रा पूरी करना मां नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा का परिचायक है.

