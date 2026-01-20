ETV Bharat / state

सीहोर में नाबालिग बच्ची को 6 महीने में 6 बार बनाया हवस का शिकार, 70 साल का आरोपी गिरफ्तार

सीहोर: सीहोर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 70 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

यह घटना पांगरी गांव के चित्रकूट धाम मंदिर के पास एक कमरे में हुई. 13 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी चंद्रभान त्रिपाठी से पढ़ने जाती थी. आरोपी ने पिछले छह महीने में उसके साथ छह बार दुष्कर्म किया और कई बार छेड़छाड़ भी की. यह घटनाएं 29 जून 2025 से 29 दिसंबर 2025 के बीच की बताई जा रही हैं.

पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस

पीड़िता के अनुसार, हाल ही में आरोपी उसे मंदिर के पास एक कमरे में ले गया, उसके हाथ-पैर बांधकर कपड़े उतार दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया. हालांकि, अन्य बच्चों के वहां आ जाने की वजह से वह सफल नहीं हो पाया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी चंद्रभान त्रिपाठी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65, 351 (2), 74, 127 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L, 5F/6, 9f/10 के तहत मामला दर्ज किया है.