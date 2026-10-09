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जो सर्जरी शिकागो में 2.5 करोड़ की वो भारत में 40 हजार की, बुजुर्ग का सफल ऑपरेशन

डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर दी नई जिंदगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: सात समंदर पार अमेरिका से इलाज की आस में भारत आए एक मरीज की कानपुर के डॉक्टरों ने समय रहते जटिल सर्जरी कर जान बचा ली. रीढ़ की हड्डी के पास बनी एक खतरनाक गांठ के कारण मरीज पर पैरालिसिस का शिकार होने का खतरा था, जिसे कानपुर की मेडिकल टीम ने टाल दिया. अमेरिका में जहां इस बीमारी के इलाज के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये का भारी-भरकम खर्च और महीनों का इंतजार बताया गया था. वहीं कानपुर में करीब 40 हजार रुपये के मामूली बजट में तुरंत उपचार कर मरीज को नई जिंदगी दी गई है.



अमेरिका के शिकागो में रहने वाले 70 वर्षीय संजीव जोहरी ने बताया, उनको पीठ में असहनीय दर्द होने पर वहां डॉक्टरों ने स्पाइन के पास सिस्ट बताई जिसके ऑपरेशन के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये का खर्च और तीन महीने का इंतजार दिया गया.

दर्द से बेहाल मरीज तुरंत भारत लौटे और सोशल मीडिया पर एक निजी अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो देखकर दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कार द्वारा कानपुर के अस्पताल पहुंचे.