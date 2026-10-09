जो सर्जरी शिकागो में 2.5 करोड़ की वो भारत में 40 हजार की, बुजुर्ग का सफल ऑपरेशन
अमेरिका के शिकागो के रहने वाले बुजुर्ग सस्ते इलाज के लिए भारत आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:20 AM IST
कानपुर: सात समंदर पार अमेरिका से इलाज की आस में भारत आए एक मरीज की कानपुर के डॉक्टरों ने समय रहते जटिल सर्जरी कर जान बचा ली. रीढ़ की हड्डी के पास बनी एक खतरनाक गांठ के कारण मरीज पर पैरालिसिस का शिकार होने का खतरा था, जिसे कानपुर की मेडिकल टीम ने टाल दिया. अमेरिका में जहां इस बीमारी के इलाज के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये का भारी-भरकम खर्च और महीनों का इंतजार बताया गया था. वहीं कानपुर में करीब 40 हजार रुपये के मामूली बजट में तुरंत उपचार कर मरीज को नई जिंदगी दी गई है.
अमेरिका के शिकागो में रहने वाले 70 वर्षीय संजीव जोहरी ने बताया, उनको पीठ में असहनीय दर्द होने पर वहां डॉक्टरों ने स्पाइन के पास सिस्ट बताई जिसके ऑपरेशन के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये का खर्च और तीन महीने का इंतजार दिया गया.
दर्द से बेहाल मरीज तुरंत भारत लौटे और सोशल मीडिया पर एक निजी अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो देखकर दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कार द्वारा कानपुर के अस्पताल पहुंचे.
इलाज करने वाले डॉ. हरीश दीक्षित ने बताया कि सीटी स्कैन और एमआरआई जांच में रीढ़ की हड्डी के पास बदबूदार एपिडर्मल सिस्ट मिली जो सीधे स्पाइन को टच कर रही थी. यदि समय पर ऑपरेशन न होता तो मरीज को पैरालिसिस होने का पूरा खतरा था.
डॉक्टर के मुताबिक मरीज सीवियर डायबिटीज से भी पीड़ित थे. इसलिए डाइटिशियन की सलाह पर डाइट कंट्रोल और मेडिकल मैनेजमेंट के जरिए पहले उनकी शुगर नियंत्रित की गई. इसके बाद आपातकालीन सर्जरी की गई और स्पाइन को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए बिना किसी दर्द के सिस्ट को बाहर निकाल दिया गया.
मरीज संजीव जोहरी के अनुसार अमेरिका में जहां ढाई करोड़ रुपये मांगे जा रहे थे. वहीं कानपुर में महज 35 से 40 हजार रुपये के संभावित खर्च में उन्हें नया जीवन मिल गया. 99.9 प्रतिशत ठीक हो चुके मरीज को जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.
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