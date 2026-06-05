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रायबरेली में 'मियावाकी पद्धति' से लगभग 70 हजार पौधे लगाए जाएंगे, बंजर जमीन को हरियाली देने की तैयारी फिर शुरू

जुलाई से शुरू होने वाले इस अभियान में 2 हेक्टेयर भूमि को पहले उपजाऊ भूमि के रूप में तैयार किया जा रहा है.

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रायबरेली में 2 हेक्टेयर भूमि के बीच बनेगा बड़ा तालाब, चारों ओर लगेंगे 70 हजार पौधे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:13 PM IST

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रायबरेली: 'मियावाकी पद्धति' से रायबरेली के शहरी क्षेत्र की बंजर जमीन को कम समय में हरे भरे जंगल में तब्दील किया जाएगा. बता दें, साल 2024 में नगर पालिका क्षेत्र के चक अहमदपुर नजूल क्षेत्र में किया गया वृक्षारोपण शत प्रतिशत सफल रहा. आज यहां 2 साल के अंदर ही अर्बन फॉरेस्ट क्षेत्र बन गया है. जिसके कारण शहरी क्षेत्र के लिए ग्रीन बेल्ट तैयार करने में मदद मिल रही है. अब इस कदम को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन वन विभाग के सहयोग से नगर पालिका क्षेत्र देवनंदपुर में इसी मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण करके बंजर जमीन में जान डाल रही है.

सरनीत कौर ब्रोका, जिलाधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रखर मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया देवानंदपुर में 'मियावाकी पद्धति' इस्तेमाल करके क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा.

जुलाई से शुरू होने वाले इस अभियान में 2 हेक्टेयर भूमि को पहले उपजाऊ भूमि के रूप में तैयार किया जा रहा है. क्योंकि जमीन ऊबड़ खाबड़ और असन्तुलित है. इसे बैलेंस बनाने के लिए जेसीबी के जरिए इसे समतल किया जा रहा है. बीच में एक बड़े हिस्से को तालाब के रूप में तैयार किया गया है, जिसमे पानी भरा जाएगा.

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बंजर जमीन पर पौधरोपण की तैयारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिट्टी और पौधों की अनुकूलता के लिए इसमें गोबर की खाद मिलाई जाएगी. इसके बाद इसमें अर्जुन, जामुन, साइलेक्स, नीम, महुआ, आम, गूलर, पीपल और पाकड़ सहित अन्य किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे. लगभग 70 हजार की संख्या में ये पौधे रोपित किए जायेंगे. क्षेत्र के बाहरी हिस्से में कंटीले पेड़ लगेंगे ताकि जानवर पौधों को नष्ट न कर सकें.

वहीं इसकी देखरेख के लिये यहां लोग भी लगाए जाएंगे. उनकी कोशिश है कि इंडस्ट्रियल एरिया को हरा भरा बनाकर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जाए और साथ ही शहर वासियों के लिए प्राकृतिक रूप से एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया जाए जो पर्यटक स्थल के रूप में भी दिखे.

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जेसीबी से मिट्टी खोदकर बनाया जा रहा उपजाऊ. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस कार्य योजना के बारे में जिला अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि चकहमदपुर में मियावाकी पद्धति से 3 साल पहले हमने कार्ययोजना बनाकर पौधों को साल 2024 से लगाना शुरू किया. तब वन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया था. आज वहां अर्बन फारेस्ट बन गया है. अभी हमने दूसरी जगह देवानंदपुर में तालाब की खुदाई की है, उसके आसपास पौधे लगाने का प्रयास रहा. काफी बड़े क्षेत्रफल में अलग अलग फेज में लाखों की संख्या में अलग किस्म के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र हरा भरा तैयार हो सके.

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