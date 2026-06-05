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रायबरेली में 'मियावाकी पद्धति' से लगभग 70 हजार पौधे लगाए जाएंगे, बंजर जमीन को हरियाली देने की तैयारी फिर शुरू

रायबरेली में 2 हेक्टेयर भूमि के बीच बनेगा बड़ा तालाब, चारों ओर लगेंगे 70 हजार पौधे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: 'मियावाकी पद्धति' से रायबरेली के शहरी क्षेत्र की बंजर जमीन को कम समय में हरे भरे जंगल में तब्दील किया जाएगा. बता दें, साल 2024 में नगर पालिका क्षेत्र के चक अहमदपुर नजूल क्षेत्र में किया गया वृक्षारोपण शत प्रतिशत सफल रहा. आज यहां 2 साल के अंदर ही अर्बन फॉरेस्ट क्षेत्र बन गया है. जिसके कारण शहरी क्षेत्र के लिए ग्रीन बेल्ट तैयार करने में मदद मिल रही है. अब इस कदम को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन वन विभाग के सहयोग से नगर पालिका क्षेत्र देवनंदपुर में इसी मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण करके बंजर जमीन में जान डाल रही है. सरनीत कौर ब्रोका, जिलाधिकारी (Video Credit; ETV Bharat) प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रखर मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया देवानंदपुर में 'मियावाकी पद्धति' इस्तेमाल करके क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा.