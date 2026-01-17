शिमला जिला में अस्थाई तौर पर फिर से नियुक्त होंगे 70 रिटायर पटवारी, 3 तहसीलदार, सरकार देगी हर महीने इतने रुपए
नौकरी की अवधि को उनके रिटायरमेंट से पहले दी गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा.
शिमला: भूमि संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सुक्खू सरकार ने नया तरीका निकाला है. तय मेहनताने पर सरकार रिटायर हुए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व पटवारियों के पद अस्थाई तौर पर भर रही है. शिमला जिला में पटवारियों के 70 पद अस्थाई रूप से रिटायर पटवारियों से भरे जाएंगे. इन्हें एक निश्चित मेहनताना दिया जाएगा. शिमला जिला में तहसीलदार के तीन पद, नायब तहसीलदार का एक पद व पटवारियों के 70 पद अस्थाई तौर पर भरे जाएंगे. इसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन करना होगा. इस बारे में डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने विस्तार से जानकारी दी है.
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि, "आवेदन पत्र सभी जरूरी सहायक दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों के साथ 31 जनवरी तक उनके कार्यालय पहुंच जाने चाहिए. अधूरे आवेदन बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे. आवेदन पत्र जिला शिमला की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. उक्त पदों के लिए उम्मीदवार ने रिटायरमेंट से पहले राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवाएं दी होनी चाहिए. उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए. संबंधित रिटायरी को अपने मूल विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा. आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करेंगे. नियुक्त किए जाने वाले रिटायरीज की आयु 31 जनवरी को 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन पत्र के साथ दसवीं का सर्टिफिकेट भी लगाना आवश्यक होगा."
इतना मिलेगा मानदेय
डीसी शिमला ने बताया कि, "रिटायर तहसीलदार के लिए 70,000 रुपए प्रति माह, रिटायर नायब तहसीलदार के लिए 60,000 रुपए प्रति माह, रिटायर कानूनगो के लिए 50,000 रुपए प्रति माह और रिटायर पटवारी के लिए 40,000 रुपए प्रति माह मेहनताना तय है. रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को पहली बार में 03 महीने के लिए दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा. उसके बाद उनके प्रदर्शन और जरूरत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. यदि आवेदन खाली पदों की संख्या से अधिक होते हैं, तो ऐसे में नौकरी पर रखने में कम उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी."
नौकरी की अवधि को उनके रिटायरमेंट से पहले दी गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा. ऐसे रिटायरीज की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और इस दोबारा नौकरी की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त की जा सकती है. नौकरी पर रखे जाने वाले व्यक्तियों को एक महीने की सेवा पूरी करने के बाद एक दिन की कैजुअल छुट्टी मिलेगी. उन्हें किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी. कंट्रोलिंग ऑफिसर की मंजूरी के बिना ड्यूटी से बिना बताए अनुपस्थित रहने पर ऐसी नौकरी अपने आप समाप्त हो जाएगी. उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए वेतन नहीं मिलेगा.
यदि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना पड़ता है, तो उन्हें टीए/डीए उसी दर पर मिलेगा जो नियमित समकक्ष अधिकारियों पर न्यूनतम वेतनमान पर लागू होता है. वह रिटायर्ड व्यक्ति के तौर पर मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं और मेडिकल खर्च की भरपाई का लाभ लेते रहेंगे. दोबारा रखे गए रिटायर लोगों को मासिक सैलरी परफॉर्मेंस/काम के सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाएगी. इसमें उनके द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण भी शामिल होगा. यह सर्टिफिकेट संबंधित कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा महीने के आखिर में दोबारा रखे गए रिटायरी को जारी किया जाएगा.
रेवेन्यू मामलों के पेंडिंग काम खत्म होने के बाद, रिटायर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. रिटायर लोगों को दोबारा रखने का मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके द्वारा भरी गई पोस्ट को प्रमोशन के मकसद से खाली माना जाएगा. रेगुलर अधिकारियों के उपलब्ध होने पर दोबारा नौकरी खत्म की जा सकती है.
