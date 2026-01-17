ETV Bharat / state

शिमला जिला में अस्थाई तौर पर फिर से नियुक्त होंगे 70 रिटायर पटवारी, 3 तहसीलदार, सरकार देगी हर महीने इतने रुपए

शिमला: भूमि संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सुक्खू सरकार ने नया तरीका निकाला है. तय मेहनताने पर सरकार रिटायर हुए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व पटवारियों के पद अस्थाई तौर पर भर रही है. शिमला जिला में पटवारियों के 70 पद अस्थाई रूप से रिटायर पटवारियों से भरे जाएंगे. इन्हें एक निश्चित मेहनताना दिया जाएगा. शिमला जिला में तहसीलदार के तीन पद, नायब तहसीलदार का एक पद व पटवारियों के 70 पद अस्थाई तौर पर भरे जाएंगे. इसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन करना होगा. इस बारे में डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने विस्तार से जानकारी दी है.

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि, "आवेदन पत्र सभी जरूरी सहायक दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों के साथ 31 जनवरी तक उनके कार्यालय पहुंच जाने चाहिए. अधूरे आवेदन बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे. आवेदन पत्र जिला शिमला की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. उक्त पदों के लिए उम्मीदवार ने रिटायरमेंट से पहले राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवाएं दी होनी चाहिए. उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए. संबंधित रिटायरी को अपने मूल विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा. आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करेंगे. नियुक्त किए जाने वाले रिटायरीज की आयु 31 जनवरी को 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन पत्र के साथ दसवीं का सर्टिफिकेट भी लगाना आवश्यक होगा."

इतना मिलेगा मानदेय

डीसी शिमला ने बताया कि, "रिटायर तहसीलदार के लिए 70,000 रुपए प्रति माह, रिटायर नायब तहसीलदार के लिए 60,000 रुपए प्रति माह, रिटायर कानूनगो के लिए 50,000 रुपए प्रति माह और रिटायर पटवारी के लिए 40,000 रुपए प्रति माह मेहनताना तय है. रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को पहली बार में 03 महीने के लिए दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा. उसके बाद उनके प्रदर्शन और जरूरत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. यदि आवेदन खाली पदों की संख्या से अधिक होते हैं, तो ऐसे में नौकरी पर रखने में कम उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी."