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महिलाएं तोड़ रही दायरा...गांवों की सरकार में बढ़ा दबदबा, अब विधानसभा-लोकसभा में बढ़ेगी भागीदारी

महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब केवल आरक्षण से तय होने वाली हिस्सेदारी तक सीमित नहीं रह गई है. गांव की सरकार के हालिया चुनाव में महिलाओं ने आरक्षित सीटों से आगे बढ़कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है. प्रदेश में 37 जिला परिषदों में से 26 जिला प्रमुख महिलाएं बनी हैं, जबकि 419 पंचायत समितियों में 280 में महिला प्रधान चुनी गईं. जिला प्रमुखों में महिलाओं की हिस्सेदारी 70 तो प्रधानों में करीब 68 प्रतिशत है. इन आंकड़ों का खास पहलू है कि महिलाओं ने आरक्षित पदों की संख्या से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है. आरक्षण के दायरे से आगे निकल महिलाओं ने सत्ता में भागीदारी हासिल की. गांव की सरकार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बीच केंद्र सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में नया कदम उठाया है. 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है. अब प्रस्ताव को संसद की मंजूरी और परिसीमन प्रक्रिया से गुजरना है. ऐसे में राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि पंचायतों में नेतृत्व कर रही महिलाओं की बढ़ती संख्या आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में भी किस तरह दिखाई देगी. पेश है जसवंत सोलंकी की खास रिपोर्ट...