महिलाएं तोड़ रही दायरा...गांवों की सरकार में बढ़ा दबदबा, अब विधानसभा-लोकसभा में बढ़ेगी भागीदारी
पंचायत चुनाव के हालिया रिजल्ट में महिला जनप्रतिनिधि 50 फीसदी आरक्षण के दायरे से आगे निकल चुकी है.
Published : November 28, 2026 at 8:09 PM IST
जयपुर : राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब केवल आरक्षण से तय होने वाली हिस्सेदारी तक सीमित नहीं रह गई है. गांव की सरकार के हालिया चुनाव में महिलाओं ने आरक्षित सीटों से आगे बढ़कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है. प्रदेश में 37 जिला परिषदों में से 26 जिला प्रमुख महिलाएं बनी हैं, जबकि 419 पंचायत समितियों में 280 में महिला प्रधान चुनी गईं. जिला प्रमुखों में महिलाओं की हिस्सेदारी 70 तो प्रधानों में करीब 68 प्रतिशत है. इन आंकड़ों का खास पहलू है कि महिलाओं ने आरक्षित पदों की संख्या से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है. आरक्षण के दायरे से आगे निकल महिलाओं ने सत्ता में भागीदारी हासिल की. गांव की सरकार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बीच केंद्र सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में नया कदम उठाया है. 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है. अब प्रस्ताव को संसद की मंजूरी और परिसीमन प्रक्रिया से गुजरना है. ऐसे में राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि पंचायतों में नेतृत्व कर रही महिलाओं की बढ़ती संख्या आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में भी किस तरह दिखाई देगी. पेश है जसवंत सोलंकी की खास रिपोर्ट...
आरक्षित सीटों से आगे निकलीं : राज्य में पंचायती राज चुनाव में जिला प्रमुख पदों के परिणाम महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी की तस्वीर पेश करते हैं. प्रदेश के 37 जिला प्रमुख पदों में से 19 महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन 26 महिलाएं जिला प्रमुख बनीं. आरक्षित पदों से सात अधिक महिलाएं जीतीं. 37 में से 26 का आंकड़ा बताता है कि महिलाओं ने आरक्षण के दायरे से बाहर राजनीतिक मुकाबले में सफलता हासिल की. जिला प्रमुखों में महिलाओं की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई. ऐसा नहीं है, जिला प्रमुख तक ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उप प्रमुख एवं उसके बाद प्रधान चुनाव में भी महिलाओं ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में 280 महिलाएं प्रधान निर्वाचित हुईं. इनमें 210 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे.70 महिलाएं ऐसे पदों पर जीती, जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं थे. यह परिणाम इसलिए भी अहम है कि जिला प्रमुख जिला परिषद का सियासी नेतृत्व करते हैं. ग्रामीण विकास योजनाओं, पंचायतों के कामकाज और स्थानीय प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर भूमिका रहती है. जिला स्तर पर शीर्ष पदों पर महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी ग्रामीण राजनीति में नेतृत्व के बदलते स्वरूप की ओर इशारा करती है.
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विधानसभा में 10.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व: पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी विधानसभा के मौजूदा प्रतिनिधित्व से तुलना करने पर और महत्वपूर्ण हो जाती है. राजस्थान विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं विधानसभा के महिला सदस्यों के विवरण के अनुसार, सदन में 21 महिला विधायक हैं. 200 सदस्यीय विधानसभा में यह संख्या करीब 10.5 प्रतिशत बैठती है. एक तरफ प्रधानों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 68 प्रतिशत और जिला प्रमुखों में 70 प्रतिशत से अधिक है तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या अभी करीब दस प्रतिशत है. लोकसभा में राजस्थान की महिला भागीदारी सीमित है. प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से तीन पर महिला सांसद हैं. इनमें जयपुर से मंजू शर्मा, भरतपुर से संजना जाटव और राजसमंद से महिमा कुमारी मेवाड़ शामिल हैं. लोकसभा में राजस्थान की कुल सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है. यह अंतर बताता है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और राज्य की सर्वोच्च निर्वाचित विधायी संस्था में उनके प्रतिनिधित्व के बीच अभी बड़ा फासला है.
सर्वोच्च सदन में बढ़ेगी भागीदारी : केंद्र ने महिला आरक्षण के लिए नए संविधान संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी दी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की मौजूदा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी कर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की तैयारी है. इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 और विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 तक करने का प्रावधान है. संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा. इसमें प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सकता है. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ गांव की सरकार में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी को महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है. राखी राठौड़ ने कहा, पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख और प्रधान में जिस तरह से आरक्षण के दायरे से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना इस बात का संकेत है कि राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित महिला आरक्षण बिल का उल्लेख करते हुए कहा, मोदी सरकार चाहती है कि देश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण की भूमिका बड़े और इसीलिए वह 33 फीसदी आरक्षण का बिल लाने जा रही है. बिल के लागू होने के बाद न केवल गांवों बल्कि देश के सर्वोच्च सदन में भी महिलाओं का मजबूत प्रतिनिधित्व दिखेगा.
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पंचायतों से संसद तक बदलती तस्वीर : उधर, कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि राजस्थान के हालिया पंचायत चुनाव ने संकेत जरूर दिया है कि महिलाएं अब केवल आरक्षित पदों तक सीमित नहीं हैं. जिला प्रमुख और प्रधान जैसे नेतृत्वकारी पदों पर आरक्षित संख्या से अधिक महिलाओं का पहुंचना इस बदलाव का अहम पहलू है. खास बात है कि इन पदों पर महिला उम्मीदवारों को निर्वाचित पंचायत सदस्यों का समर्थन हासिल करना होता है. इन परिणामों को स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती स्वीकार्यता के रूप में भी देखा जा सकता है. सारिका ने कहा, कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही हैं. केंद्र सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन सिर्फ उसे कानूनी पेचीदगियों में अटका कर रखती हैं. महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिलता है तो भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण सीटों से ज्यादा पर प्रतिनिधित्व का मौका दिया, जो इसका उदाहरण है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिला आरक्षण की नींव रखी थी, उसे एक कदम आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है.
संसद की मंजूरी और परिसीमन की प्रक्रिया : 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. प्रस्ताव में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है. अब इस प्रस्ताव को संसद की मंजूरी और परिसीमन की प्रक्रिया से गुजरना है.सर्वोच्च सदन में प्रस्ताव लागू होने से राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में सीट संख्या बढ़ने के साथ महिला प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित सीटों का दायरा बढ़ेगा. अभी राजस्थान में विधानसभा की 200 और लोकसभा की 25 सीटें हैं. प्रस्तावित 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर विधानसभा सीटें 300 तक और लोकसभा सीटें 37-38 तक पहुंच सकती हैं. परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने और सीटों के अंतिम निर्धारण के बाद ही स्पष्ट होगा कि राजस्थान में कुल कितनी सीटें होंगी और महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित होंगी. 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होने पर महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व का नया रास्ता खुलेगा. राजस्थान में गांवों की सरकार में महिलाओं की मौजूदा मौजूदगी ने इस बहस को नया आधार दिया है. अब नजर संसद के फैसले और परिसीमन प्रक्रिया पर रहेगी. 280 महिला प्रधान और 26 महिला जिला प्रमुखों की तस्वीर के बीच बड़ा सवाल है कि गांवों में नेतृत्व संभाल रही कितनी महिलाएं आगामी वर्षों में विधानसभा और संसद में बना पाती हैं.
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