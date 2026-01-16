ETV Bharat / state

सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली में 70 पैगोडा टेंट स्थापित, सभी सबवे की सफाई कंप्लीट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जनवरी की बैठक और उसके बाद टेंट स्थापित करने से लेकर सबवे को हाथ में लेने की कार्रवाई पर संतोष जताया.

सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली में 70 पैगोडा टेंट स्थापित
सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली में 70 पैगोडा टेंट स्थापित (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 16, 2026 at 2:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ठंड में बेघरों को शेल्टर होम उपलब्ध कराने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद दिल्ली में 70 पैगोडा टेंट स्थापित किए गए. शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सूचित किया कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के साथ हुई बैठक के बाद 70 पैगोडा टेंट स्थापित किए गए हैं. सभी सबवे को अपने हाथ में लेकर सफाई की गई.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कोई भी बेघर व्यक्ति ठंड में खुले में न रहे. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जनवरी को हुई बैठक और उसके बाद टेंट स्थापित करने से लेकर सबवे को हाथ में लेने की कार्रवाई पर संतोष जताया. सुनवाई के दौरान जब एम्स अस्पताल की ओर से बताया गया कि वो दो एकड़ भूमि में तीन हजार बेडों वाला विश्राम सदन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं, तब कोर्ट ने एम्स के वकील से पूछा कि क्या एम्स दान लेता है तब एम्स के वकील ने कहा कि हां.

उसके बाद, कोर्ट ने चेतन शर्मा से कहा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों से उदारतापूर्वक दान देने को कहिए. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील एन हरिहरन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में बाढ़ के वक्त दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य वकीलों ने मदद की थी वैसे ही वे एम्स के विश्राम सदन के लिए दान करेंगे. इस पर चेतन शर्मा ने कहा कि सबसे पहले वे इसमें व्यक्तिगत रुप से दान देंगे.

बता दें कि 14 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत एक सामाजिक कल्याण वाला देश है और लोगों को शेल्टर के अधिकार से वंचित करना जीवन के अधिकार से वंचित करने जैसा है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा था कि बेघर लोगों को शेल्टर देने के अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच एम्स और दूसरे अस्पतालों के बाहर मरीज़ों और उनके तीमारदारों की खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के मामले पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर कई दिशानिर्देश जारी किए थे. कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पुलिस आयुक्त के अलावा दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने एम्स के अलावा सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया था कि वो अस्पतालों के आसपास के सबवे को अपने हाथों में ले और वहां पर्याप्त शेल्टर होम्स स्थापित करें. इसमें सभी प्राधिकार सहयोग करें. अगर कोई अधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेगा को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बैठक करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 15 जनवरी को बैठक हुई थी औऱ सभी संबंधित प्राधिकारों के अधिकारी मौजूद थे.

बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि ईश्वर न करें, लेकिन हमे कभी ऐसे खुले आसमान के नीचे रात गुजरानी पड़े तो हम पर न जाने क्या बीतेगी. सरकारी महकमे को इसे लेकर और ज़्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है. हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वो राजधानी के शेल्टर होम में पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध कराए.

ये भी पढ़ें:

  1. रेलवे टेंडर घोटाला: लालू-तेजस्वी यादव बोले- चार्जशीट दाखिल करने से पहले नहीं ली गई जरूरी अनुमति
  2. तुर्कमान गेट पर कड़ा पहरा, इलाके में सन्नाटा, पथराव करने के मामले में FIR, हिरासत में पांच लोग

TAGGED:

दिल्ली 70 पैगोडा टेंट स्थापित
NIGHT SHELTERS IN DELHI
PAGODA TENT DELHI GOVERNMENT
DELHI WINTER ACTION PLAN
PAGODA TENT IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.