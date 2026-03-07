यूपी में SIR के मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का खेल ख़त्म; आखिरी दिन 6 मार्च तक आए 70 लाख से अधिक नए आवेदन
6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 12,55,56,025 मतदाता दर्ज किए गए.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च 2026) में मतदाताओं से 70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए.
इस दौरान दावे, आपत्तियों तथा मतदाता विवरण के मिलान से जुड़े मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया भी तेज़ी से जारी रही. 6 मार्च को इसकी तिथि खत्म हो गई.
12.55 करोड़ मतदाता दर्ज
6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 12,55,56,025 मतदाता दर्ज किए गए हैं.
इनमें पुरुष मतदाता: 6,88,43,159 (54.83%) महिला मतदाता: 5,67,08,747 (45.17%) तृतीय लिंग मतदाता: 4,119 (0.01% से कम) हैं.
नोटिस और सुनवाई की स्थिति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने बताया कि मतदाता सूची के मिलान के दौरान कई मामलों में विसंगतियां सामने आने पर नोटिस जारी किए गए.
मिलान न कराने वाले मतदाताओं की संख्या: 1.04 करोड़, तार्किक विसंगतियों वाले मतदाता: 2.22 करोड़.
नोटिस जारी होने की पहली तिथि: 14 जनवरी 2026
सुनवाई की पहली तिथि: 21 जनवरी 2026
नोटिस वितरण: 93.8 प्रतिशत
6 मार्च 2026 तक सुनवाई: 85.8 प्रतिशत
सुनवाई के लिए प्रदेश में 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO).
12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO).
और 5,621 नोटिस सुनवाई केंद्र बनाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुनवाई के लिए आने वाले मतदाताओं को हर संभव सहायता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा हो.
प्रतिनिधि के माध्यम से भी सुनवाई की सुविधा
मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई मतदाता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तो वह लिखित अनुमति देकर किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर सुनवाई में भेज सकता है.
मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर ही सुनवाई की जा रही है और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज जमा कराने में सहयोग कर रहे हैं.
दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन
फॉर्म-6 (नए मतदाता पंजीकरण):
6 जनवरी से 6 मार्च 2026 के बीच कुल 70,69,810 आवेदन प्राप्त हुए.
पुरुष: 34,96,911,महिलाएं: 35,72,603, तृतीय लिंग: 296, 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग: 47,81,526 शामिल हैं.
27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल 86,69,073 फॉर्म-6 प्राप्त हुए.
फॉर्म-7 (नाम विलोपन):
6 जनवरी से 6 मार्च के बीच 2,68,682 आवेदन प्राप्त हुए.
पुरुष: 1,58,027, महिलाएं: 1,10,645, तृतीय लिंग: 10,27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल 3,18,140 आवेदन प्राप्त हुए.
फॉर्म-8 (संशोधन व अन्य):
27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल 22,55,473 आवेदन प्राप्त हुए.
पता परिवर्तन: 1,56,313,प्रविष्टियों में सुधार: 20,25,611, ईपिक प्रतिस्थापन: 71,536, दिव्यांग मतदाता चिह्नांकन: 2,013 हैं.
6 जनवरी से 6 मार्च 2026 के बीच फॉर्म-8 के 16,33,578 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पता परिवर्तन: 1,12,877, प्रविष्टियों में सुधार: 14,88,115, ईपिक प्रतिस्थापन: 31,602 शामिल हैं.
शिकायत निस्तारण में यूपी अव्वल
भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर फरवरी 2026 में नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है.
27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल शिकायतें: 92,497, निस्तारित शिकायतें: 91,790 (99.24%) हैं.
‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा- फरवरी 2026 तक इस सुविधा के माध्यम से 7.99 लाख कॉल बुक की गईं.
इनमें से 7.68 लाख (96.12%) मतदाताओं से बीएलओ ने संपर्क किया. 30,680 कॉल्स नहीं उठाई गईं. इस सेवा के निस्तारण में भी उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है.
हेल्पलाइन और शिकायत निवारण- मतदाताओं की सहायता के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 1800-180-1950 तथा जिला स्तर पर 1950 संचालित की जा रही है.
विशेष पुनरीक्षण अवधि में -राज्य संपर्क केंद्र पर: 30,079 कॉल्स.
जिला संपर्क केंद्रों पर: 78,920 कॉल्स प्राप्त हुईं. इसके अलावा पीजीआरएस सेल में प्राप्त 409 शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है. विशेष पुनरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 92 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें समाजवादी पार्टी: 78, भारतीय जनता पार्टी: 8, कांग्रेस: 5,आम आदमी पार्टी: 1 सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है.
