यूपी में SIR के मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का खेल ख़त्म; आखिरी दिन 6 मार्च तक आए 70 लाख से अधिक नए आवेदन

यूपी में SIR- 6 मार्च तक आए 70 लाख से अधिक नए आवेदन. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च 2026) में मतदाताओं से 70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. इस दौरान दावे, आपत्तियों तथा मतदाता विवरण के मिलान से जुड़े मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया भी तेज़ी से जारी रही. 6 मार्च को इसकी तिथि खत्म हो गई. 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 12,55,56,025 मतदाता दर्ज किए गए हैं. इनमें पुरुष मतदाता: 6,88,43,159 (54.83%) महिला मतदाता: 5,67,08,747 (45.17%) तृतीय लिंग मतदाता: 4,119 (0.01% से कम) हैं. नोटिस और सुनवाई की स्थिति मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा. (ETV Bharat) मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने बताया कि मतदाता सूची के मिलान के दौरान कई मामलों में विसंगतियां सामने आने पर नोटिस जारी किए गए. मिलान न कराने वाले मतदाताओं की संख्या: 1.04 करोड़, तार्किक विसंगतियों वाले मतदाता: 2.22 करोड़. नोटिस जारी होने की पहली तिथि: 14 जनवरी 2026 सुनवाई की पहली तिथि: 21 जनवरी 2026 नोटिस वितरण: 93.8 प्रतिशत 6 मार्च 2026 तक सुनवाई: 85.8 प्रतिशत सुनवाई के लिए प्रदेश में 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO). 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO).

और 5,621 नोटिस सुनवाई केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुनवाई के लिए आने वाले मतदाताओं को हर संभव सहायता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा हो. प्रतिनिधि के माध्यम से भी सुनवाई की सुविधा मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई मतदाता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तो वह लिखित अनुमति देकर किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर सुनवाई में भेज सकता है. मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर ही सुनवाई की जा रही है और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज जमा कराने में सहयोग कर रहे हैं.