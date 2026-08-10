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संत रविदास गुरु घर विध्वंस के 7 साल: मायावती का केंद्र और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला

संत रविदास गुरु घर विध्वंस के 7 साल ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को संत रविदास के दिल्ली तुगलकाबाद स्थित पवित्र गुरु घर को गिराए जाने के 7 साल पूरे होने पर केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ा प्रहार किया. दिल्ली के तुगलकाबाद में भारी पुलिस बल और बुलडोजर की मौजूदगी में गुरु घर को ढहा दिया गया था. इस घटना के विरोध में जब देशभर की संत रविदास समाज सड़कों पर उतरी थी तो उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारी और मुकदमों का सामना करना पड़ा था. कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था. सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास: मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इतना ही नहीं, गुरु घर की जमीन भी छीन ली गई. समाज के लोगों को लोहे के अस्थायी टीन शेड में माथा टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और कहा कि यह मामला आज भी समाज की स्मृति में अंकित है.