संत रविदास गुरु घर विध्वंस के 7 साल: मायावती का केंद्र और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला
समाज आज भी टीन शेड में माथा टेकने को मजबूर- मायावती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:33 AM IST
लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को संत रविदास के दिल्ली तुगलकाबाद स्थित पवित्र गुरु घर को गिराए जाने के 7 साल पूरे होने पर केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ा प्रहार किया. दिल्ली के तुगलकाबाद में भारी पुलिस बल और बुलडोजर की मौजूदगी में गुरु घर को ढहा दिया गया था. इस घटना के विरोध में जब देशभर की संत रविदास समाज सड़कों पर उतरी थी तो उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारी और मुकदमों का सामना करना पड़ा था. कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था.
सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास: मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इतना ही नहीं, गुरु घर की जमीन भी छीन ली गई. समाज के लोगों को लोहे के अस्थायी टीन शेड में माथा टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और कहा कि यह मामला आज भी समाज की स्मृति में अंकित है.
1.जैसाकि विदित है कि दिनांक 10 अगस्त 2019 को दिल्ली के तुग़लकाबाद में संतगुरु श्री रविदास जी के पवित्र गुरुघर को बुलडोज़र और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया गया था। इसके विरोध में देशभर की संगत जब लोकतांत्रिक ढंग से सड़कों पर उतरी तो तब उन्हें लाठीचार्ज, आँसूगैस,…— Mayawati (@Mayawati) August 10, 2026
निशाने पर बीजेपी और आप: बसपा प्रमुख ने पंजाब चुनाव को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा संत गुरु रविदास के नाम पर कलश यात्रा निकालकर समाज को भटकाने का प्रयास कर रही है. वहीं पंजाब के धलेता गांव में गुरु घर की दीवार गिराए जाने पर जब समाज और बसपा ने आवाज उठाई तो गिरफ्तारी की गईं.अंत में आम आदमी पार्टी की सरकार को झुककर गुरु घर का पुनर्निर्माण कराना पड़ा.
समाज से अपील: मायावती ने समाज से अपील की कि वह भाजपा और आम आदमी पार्टी की राजनीति से सतर्क रहे. उन्होंने "पराधीनता का अंत एवं बेगमपुरा का संकल्प संत गुरु रविदास सम्मान यात्रा" का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा तुगलकाबाद से शुरू होकर धलेता गांव तक पहुंच रही है. उन्होंने समाज से इसमें शामिल होने की अपील की.
बसपा नेता ने कहा कि संत गुरु रविदास के बेगमपुरा के आदर्श, समानता, सम्मान और न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना होगा.साथ ही गुरु घरों की गरिमा, धार्मिक अधिकारों और पराधीनता मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प को मजबूत करना होगा.
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