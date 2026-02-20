ETV Bharat / state

7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, बारात देखने के दौरान मासूम को बहला–फुसलाकर ले गया था आरोपी

धौलपुर: जिले के कौलारी थाना इलाके के एक गांव में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. बीती रात एक अज्ञात आरोपी ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस संबंध में पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रकरण को लेकर सीओ खलील अहमद ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है. बच्ची का बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया गया है. जिला अस्पताल में चिकित्सकों की टीम द्वारा बच्ची की देखभाल की जा रही है. जानकारी के मुताबिक कौलारी थाना इलाके के एक गांव में दो बारात आई हुई थी. 7 साल की बच्ची गुरुवार रात्रि को बारात देख रही थी. इसी दौरान अज्ञात आरोपी बच्ची को सुपारी दिलाने का लालच दे और बहला–फुसलाकर एक खंडहरनुमा मकान में ले गया. जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.