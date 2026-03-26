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लखीमपुर खीरी में 7 साल की बच्ची को जबड़े में दबाकर ले गया तेंदुआ, भड़के ग्रामीण, 20 घंटे तक धरना-प्रदर्शन

परिजनों-ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन के सामने रखीं 5 सूत्रीय मांगें, आश्वासन पर माने.

परिजनों को समझातीं डीएफओ.
परिजनों को समझातीं डीएफओ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 8:51 PM IST

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लखीमपुर खीरी: सिंगाही थाना क्षेत्र के फुटहा फार्म में बुधवार देर शाम तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई. इकलौती संतान को खोने के गम में डूबे परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 20 घंटे तक शव उठने नहीं दिया. आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद ही पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा सका.

बता दें कि बुधवार की देर शाम जब बच्ची घर में खाना खा रही थी, तभी अचानक तेंदुआ आ गया. तेंदुआ परिजनों के सामने ही बच्ची सिमरन को जबड़े में दबाकर ले गया. परिवार और ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए पीछा किया, लेकिन अंधेरे में तेंदुआ खेतों की ओर भाग गया. काफी खोजबीन के बाद घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत में बच्ची का क्षत-विक्षत शव मिला.

करीब 65 वर्षीय माता-पिता को कई वर्षों की मन्नत के बाद यह बेटी नसीब हुई थी. ऐसे में मासूम की मौत ने परिवार को तोड़ दिया है. घटना के बाद गुस्साए परिजन, किसान संगठन और ग्रामीण मौके पर ही धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए. उन्होंने शव को उठाने से इनकार कर दिया और पांच मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. करीब 20 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा और प्रशासन को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. डीएफओ खीरी कीर्ति चौधरी ने ग्रामीणों की मांगें सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया.

परिजनों ने जंगल से सटे इलाके में मजबूत जालीदार फेंसिंग लगाने, जंगली जानवर के हमले में मौत पर 21 लाख रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई और आत्मरक्षा में जंगली जानवर को मारने पर कार्रवाई न करने जैसी मांगें रखीं. घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और पीएसी बल तैनात रहा. प्रशासनिक अधिकारी लगातार ग्रामीणों को शांत कराने में जुटे रहे. वन विभाग की टीम भी इलाके में गश्त कर रही है और तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

घटना के बाद लोगों में वन विभाग के प्रति भारी नाराजगी है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब मासूम की जान जाने के बाद विभाग की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं.

बच्ची ने हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था. परिवार ने उसके लिए नई किताबें और यूनिफॉर्म खरीदी थीं, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने परिवार के सभी सपनों को तोड़ दिया. निघासन एसडीओ मनोज तिवारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, चहारदीवारी और वन विभाग में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और गश्त भी तेज कर दी गई है. जरूरत पड़ने पर उसे बेहोश कर पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में खेत में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ा, हमले में दो लोग भी घायल

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