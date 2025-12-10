आंख के ऑपरेशन के दौरान 7 साल की बच्ची की मौत का मामला; कोर्ट ने कहा- अस्पताल के खिलाफ दर्ज कीजिए मुकदमा
कोर्ट ने वाराणसी के एसजी आई हॉस्पिटल पर लापरवाही के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भेलूपुर थाने को आदेश दिया है.
वाराणसी: अक्टूबर 2025 को आंख के एक बड़े अस्पताल में लापरवाही के दौरान एक मासूम बच्ची की मौत के मामले में वाराणसी के कोर्ट ने मंगलवार (9 अक्टूबर 2025) को वाराणसी के एसजी आई हॉस्पिटल पर लापरवाही के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भेलूपुर थाने को आदेश दिया है. इस संदर्भ में बच्ची के माता-पिता की तरफ से कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई गई थी. शिकायत के बाद भी जब थाने पर सुनवाई नहीं हुई, तो परिजनों ने कोर्ट की शरण ली. इसके बाद यह आदेश जारी हुआ है.
एनेस्थीसिया की ओवरडोज से मौत: परिजनों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर यह अपील की थी कि 14 अक्टूबर को उनकी 7 साल की बेटी अनन्या जो बिल्कुल सही स्थिति में थी, उसे रेटिना सर्जरी के लिए उसे एसजी आई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वहां सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया की ओवरडोज के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. अचानक से तबियत बिगड़ने के बाद उसे तत्काल आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया गया.
ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप: इसके बाद अस्पताल ने इलाज के बारे में सही जानकारी भी नहीं दी. इस संदर्भ में परिजनों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी. इस मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि एनेस्थीसिया की खुराक ऑक्सीजन सप्लाई पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग और रेसूसिटेशन न देना गंभीर चिकित्सीय लापरवाही है. इसलिए भेलूपुर पुलिस संदर्भ उचित धारा में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू करें.
16 अक्टूबर की रात में हुई थी मौत: बच्ची के पिता रिजवान का कहना है कि उनकी बेटी बिल्कुल सही स्थिति में थी. बस आंख की खराबी और उसे धुंधला दिखने की शिकायत पर अस्पताल ले गए थे. वहां उसकी मौत हो गई. यह घटना 16 अक्टूबर की रात की है. इस संदर्भ में अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत थाना भेलूपुर को प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना शुरू करने का स्पष्ट निर्देश दिया है.
डॉक्टरों के बयानों में विरोधाभास पाया गया: अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ऑपरेशन से संबंधित एनेस्थीसिया चार्ट, ICU रिकॉर्ड, ऑपरेशन नोट्स और CCTV फुटेज जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराए गए. डॉक्टरों के बयानों में भी गंभीर विरोधाभास पाया गया. इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना कराना आवश्यक बताया है.
