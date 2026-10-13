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बहराइच में तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय मासूम की मौत, दहशत

तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय मासूम की हुई मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज अंतर्गत मंझरा गांव में तेंदुए के हमले में एक 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है. शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं.



मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंझरा निवासी रमेश यादव का 7 वर्षीय पुत्र रोहित देर शाम अपने घर के पिछले हिस्से में खड़ा था. रिहायशी इलाके से सटे गन्ने के खेतों में पहले से घात लगाए बैठे आदमखोर तेंदुए ने अचानक मासूम पर हमला कर दिया.