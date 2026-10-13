बहराइच में तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय मासूम की मौत, दहशत
शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं, वन विभाग तलाश में जुटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:23 AM IST
बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज अंतर्गत मंझरा गांव में तेंदुए के हमले में एक 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है. शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं.
मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंझरा निवासी रमेश यादव का 7 वर्षीय पुत्र रोहित देर शाम अपने घर के पिछले हिस्से में खड़ा था. रिहायशी इलाके से सटे गन्ने के खेतों में पहले से घात लगाए बैठे आदमखोर तेंदुए ने अचानक मासूम पर हमला कर दिया.
तेंदुआ बच्चे की गर्दन दबोचकर उसे खींचने का प्रयास करने लगा. रोहित की चीख-पुकार सुन दौड़े परिजनो और ग्रामीण ने लाठी-डंडे लेकर शोर मचाते हुए दौड़े. भीड़ और ग्रामीणों को देख तेंदुआ बालक को लहूलुहान हालत में छोड़कर वापस गन्ने के खेत में चला गया.
परिजन बच्चे को लेकर जब तक अस्पताल लेकर जाते तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही मुर्तिहा कोतवाली पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. मुर्तिहा कोतवाल यतीन्द्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि देर शाम गन्ने के खेत से निकले तेंदुए के हमले में बालक रोहित की जान गई है. पीड़ित परिवार के प्रति विभाग की पूरी संवेदना है और नियमानुसार तत्काल अंतरिम राहत राशि मुहैया कराई जा रही है.
शेष मुआवजे की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जाएगी. तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर इलाके में शीघ्र ही पिंजरा (केज) लगाया जाएगा और गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
लखीमपुर खीरी में छह साल की मासूम बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ: लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत बोझिया गांव में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब घर के आंगन में बैठकर केला खा रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची सान्या को तेंदुआ जबड़े में दबाकर उठाकर ले गया. बेटी को बचाने के लिए पिता संपत गिरी करीब काफी दूर तक तेंदुए के पीछे दौड़े, लेकिन तेंदुआ बच्ची को जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत में घुस गया.
सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने खेतों में तलाश शुरू की है. इस दौरान बच्ची के कपड़े गन्ने के खेत से बरामद हुए, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका था. घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.
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