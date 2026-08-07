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कानपुर देहात में बारिश से कच्ची दीवार ढहने से 7 वर्षीय मासूम की मौत; स्कूल से लौटते समय हुआ हादसा

पीड़ित परिवार की मदद के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन.

कच्ची दीवार ढहने से 7 वर्षीय मासूम की हुई मौत
कच्ची दीवार ढहने से 7 वर्षीय मासूम की हुई मौत (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:22 AM IST

2 Min Read
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कानपुर देहात: जिले के राजपुर ब्लॉक के थाना अमराहट क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां तेज बारिश के चलते एक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें स्कूल से लौट रहे 7 और 5 वर्षीय दो मासूम दीवार के नीचे दब गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया. बच्चों को मिट्टी के ढेर से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक मासूम का इलाज चल रहा है.

पूरा मामला अमराहट थाना क्षेत्र के गांव सिहुरा गांव का है. जहां गांव के ही रहने वाले अनुराग का 7 वर्षीय बेटा निखिल और उसके साथ 5 वर्षीय बच्ची निशा प्राथमिक विद्यालय से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी निखिल और निशा सालिकराम के घर के पास से गुजरे तो मकान की कच्ची दीवार भरभरा कर निखिल और निशा के ऊपर गिर गई, जिससे निखिल और निशा मलबे में दब गए.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर थाने की पुलिस टीम और एसडीएम ऊषा सिंह ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू कराया. मलवे को हटाकर तुरंत निखिल और निशा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां डाक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि निशा का इलाज चल रहा है. निखिल की मौत की जानकारी मिलने पर घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है.

एसडीएम ऊषा सिंह ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचकर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है. मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार की मदद के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा. परिवार की हर संभव मदद की जाएगी.

थाना प्रभारी महेश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी संज्ञान में है. घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है. अगर कोई तहरीर मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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