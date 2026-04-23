7 साल की आरिनी लाहोटी अपने आयु वर्ग में बनी दिल्ली स्टेट चेस चैंपियन, जीते सातों मैच
जिस उम्र में बच्चे खेल-कूद करते हैं, आरिनी उस उम्र में स्टेट चेस चैंपियन चुकी हैं. जानें उन्होंने कैसे किया ये कारनामा.
Published : April 23, 2026 at 8:07 PM IST
नई दिल्ली: प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती. दिल्ली की आरिनी लाहोटी पर यह बात बिलकुल फिट बैठती है. मात्र 7 साल की आरिनी लाहोटी ने अपने आयु वर्ग में सभी मैच जीतकर दिल्ली स्टेट चेस चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की है. बीते 18 अप्रैल को आयोजित इस स्टेट चैंपियनशिप में अरिनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया.
आरिनी ने करीब 200 खिलाड़ियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपने सभी सात मैच जीत कर टॉप रैंक हासिल किया और सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया. उनके पिता सुरेंद्र लाहोटी शतरंज के कोच हैं. वह अपनी चेस अकैडमी चलाते हैं, जिसमें वह चेस की कोचिंग देते हैं. पिता की अकैडमी में बच्चों को चेस खेलते देख आरिनी की भी रुचि चेस में जगी और उसने मात्र तीन साल की उम्र से ही चेस सीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह उसमें महारत हासिल करती चली गई.
पांच घंटे करती हैं प्रैक्टिस: ईटीवी भारत के साथ बातचीत में आरिनी ने बताया कि मुझे अभी इंटरनेशनल भी खेलना है और दिव्या देशमुख, मैग्नस कार्लसन और अन्य टॉप के शतरंज खिलाड़ियों की तरह ही नाम कमाकर उनकी तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना है. मैं अभी जून में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हूं. इसके लिए रोज पांच घंटे चेस की प्रैक्टिस करती हूं. सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल होता है, जिसके बाद 12:30 से 4:30 बजे तक पापा के साथ अकादमी में चेस की प्रैक्टिस करती हूं.
फेडरेशन को देना चाहिए ध्यान: वहीं आरिनी के पिता सुरेंद्र लाहोटी ने बताया कि दिल्ली में जो चेस फेडरेशन है वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए या उनकी मदद के लिए कोई खास प्रयास नहीं करता है. Gसकी वजह से खिलाड़ी खुद की मेहनत और खुद के खर्चे पर ही डिपेंड रहते हैं. अगर दिल्ली चेस फेडरेशन से भी खिलाड़ियों को कुछ मदद मिले तो वह देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल ला सकते हैं. यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है. सरकार को चेस के अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए. साथ ही दिल्ली चेस फेडरेशन पर भी ध्यान देना चाहिए.
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