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रेवाड़ी ब्लाइंड मर्डर केस: साढ़े 7 साल बाद सुलझी गुत्थी, दोस्तों संग मिलकर की थी हत्या, अवैध हथियार संग आरोपी गिरफ्तार

अकेले रहता था मृतक रतनलाल: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "करीब 45 वर्षीय रतनलाल गांव में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और अपने परिवार में अकेले रहते थे. 26 दिसंबर 2018 की रात वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गए थे. अगले दिन सुबह जब उनका चचेरा भाई प्यारेलाल घर पहुंचा, तो रतनलाल चारपाई पर मृत अवस्था में मिले. उनके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे."

रेवाड़ी: जिले के गांव खुर्मपुर में वर्ष 2018 में हुए युवक रतनलाल हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार करीब साढ़े सात साल बाद सुलझ गई. इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं.

मौके से मिले हत्या के अहम सुराग: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने आगे बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम को जांच के लिए बुलाया गया. जांच के दौरान मृतक के गले पर रस्सी के निशान और चेहरे व सिर पर चोट के निशान पाए गए. पुलिस ने 27 दिसंबर 2018 को हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया.शुरुआती जांच में पुलिस ने गांव के ही एक दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी. इस कारण यह मामला लंबे समय तक अनसुलझा रहा और ब्लाइंड मर्डर बनकर रह गया."

अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने कहा कि, "हाल ही में सीआईए धारूहेड़ा को सूचना मिली कि खुर्मपुर निवासी सोमबीर गढ़ी बोलनी रोड पर रेलवे पुल के नीचे अवैध हथियार के साथ घूम रहा है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया. तलाशी में उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. कट्टा सप्लायर के बारे में पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो सोमबीर ने 2018 में रतनलाल की हत्या करने की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि इस हत्या में उसके दो साथी भी शामिल थे. आरोपी के खुलासे के बाद पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है."

जमीनी विवाद बना हत्या की वजह: डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि, "सोमबीर की दोस्ती गांव के सुनील और मंजीत से थी. सुनील का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. उन्हें शक था कि रतनलाल विरोधियों को जानकारी देता है. इसी रंजिश के चलते तीनों ने मिलकर रतनलाल की गला दबाकर हत्या कर दी."

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