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विकासनगर में स्पा सेंटर पर पुलिस का एक्शन, बिना वेरीफिकेशन के काम करतीं मिलीं बाहरी राज्यों की 7 महिलाएं

विकासनगर में स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई. स्पा सेंटर में बिना सत्यापन के काम करतीं मिलीं 7 महिलाएं, पुलिस ने कर दी कार्रवाई

SPA CENTER RAID IN VIKASNAGAR
स्पा सेंटर से हिरासत में ली गई महिलाएं (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 9:45 PM IST

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विकासनगर: उत्तराखंड में अपराधियों और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 'ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है. जिसके तहत पुलिस ने विकासनगर में स्पा सेंटर में बिना सत्यापन के महिलाओं को रखने पर स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है. साथ ही स्पा संचालक का पुलिस अधिनियम में चालान कर सेंटर को बंद करा दिया गया है. वहीं, बिना सत्यापन के स्पा सेंटर में काम कर रही बाहरी राज्यों की 7 महिलाओं को 172 बीएनएस के तहत हिरासत में लेकर थाने लाया गया. जहां पूछताछ के बाद सभी महिलाओं के खिलाफ पुलिस अधिनियम में कार्रवाई की गई.

सत्यापन अभियान के तहत संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई जारी: बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड पुलिस लगातार सड़कों पर उतरकर ऑपरेशन प्रहार चला रही है. देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने सभी अधीनस्थों को ऑपरेशन प्रहार के तहत अपने-अपने क्षेत्र में स्थित होटल, ढाबा, स्पा सेंटरों, फड़, फेरी, अपार्टमेंट आदि में काम करने वाले हर व्यक्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं. इसी निर्देश के अनुरूप पूरे देहरादून जिले में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.

स्पा सेंटर में बिना सत्यापन के काम करतीं मिलीं 7 महिलाएं: इसी अभियान के तहत रविवार यानी 5 अप्रैल को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने बाजार में संचालित दो स्पा सेंटरों का औचक निरीक्षण किया. जहां भारी अनियमितताएं मिली. इतना ही नहीं बिना सत्यापन के ही 7 महिलाएं स्पा सेंटर में काम करती हुईं पाईं गई. जो बाहरी राज्य से आईं थीं. जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. साथ ही स्पा संचालक पर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई से सपा संचालकों में हड़कंप मचा रहा.

"निरीक्षण के दौरान स्पा सेंटर में बाहरी राज्यों से आई 7 महिलाएं बिना सत्यापन के काम करती हुईं मिलीं. जिस पर सभी महिलाओं को 172 बीएनएस में हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया. जहां उनका 81 पुलिस अधिनियम में चालानी कार्रवाई की गई. जबकि, बिना सत्यापन के स्पा सेंटर में महिलाओं को रखने पर धारा 83 के तहत पुलिस अधिनियम में चालान कर स्पा सेंटरों को बंद करा दिया गया है. पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है."- शिशुपाल राणा, वरिष्ठ उप निरीक्षक, विकासनगर कोतवाली

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