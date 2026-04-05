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विकासनगर में स्पा सेंटर पर पुलिस का एक्शन, बिना वेरीफिकेशन के काम करतीं मिलीं बाहरी राज्यों की 7 महिलाएं

विकासनगर: उत्तराखंड में अपराधियों और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 'ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है. जिसके तहत पुलिस ने विकासनगर में स्पा सेंटर में बिना सत्यापन के महिलाओं को रखने पर स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है. साथ ही स्पा संचालक का पुलिस अधिनियम में चालान कर सेंटर को बंद करा दिया गया है. वहीं, बिना सत्यापन के स्पा सेंटर में काम कर रही बाहरी राज्यों की 7 महिलाओं को 172 बीएनएस के तहत हिरासत में लेकर थाने लाया गया. जहां पूछताछ के बाद सभी महिलाओं के खिलाफ पुलिस अधिनियम में कार्रवाई की गई.

सत्यापन अभियान के तहत संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई जारी: बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड पुलिस लगातार सड़कों पर उतरकर ऑपरेशन प्रहार चला रही है. देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने सभी अधीनस्थों को ऑपरेशन प्रहार के तहत अपने-अपने क्षेत्र में स्थित होटल, ढाबा, स्पा सेंटरों, फड़, फेरी, अपार्टमेंट आदि में काम करने वाले हर व्यक्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं. इसी निर्देश के अनुरूप पूरे देहरादून जिले में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.