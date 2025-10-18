ETV Bharat / state

प्रदेश के 7 विश्विद्यालयों को मिले कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं.

Governor Haribhau Bagde
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे (Courtesy- Governor office)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश के 7 विश्विद्यालयों को कुलगुरु मिल गए हैं. राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को अलग-अलग आदेश जारी कर प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए हैं. बागडे ने राज्य सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति आदेश जारी किए हैं.

इन विश्विद्यालय को मिले कुलगुरु: राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉ बिमला डूंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉ वीरेंद्र सिंह जेतावत, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रो पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉ प्रताप सिंह, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो पवन कुमार शर्मा को कुलगुरु नियुक्त किया है. वहीं डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो गोविंद सहाय शुक्ला, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रो निमित रंजन चौधरी को कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है. राज्यपाल और कुलाधिपति ने इन पदों पर यह नियुक्ति कुलगुरु का कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या संबंधित कुलगुरु की 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए की है.

पढ़ें: कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और जोधपुर के कुलगुरु डॉ.अरुण कुमार पद से हटाए गए, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

मुख्य न्यायाधीश ने की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट: उधर, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) संजीव कुमार शर्मा ने मुलाकात की. राज्यपाल से इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर संवाद किया और दीप पर्व के शुभारंभ धनतेरस की शुभकामनाएं और बधाई दी. राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी.

TAGGED:

7 UNIVERSITIES GOT VCS
VICE CHANCELLOR APPOINTMENT
GOVERNOR ORDER OF VCS APPOINTMENT
VC FOR 7 UNIVERSITIES IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.