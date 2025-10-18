ETV Bharat / state

प्रदेश के 7 विश्विद्यालयों को मिले कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

जयपुर: प्रदेश के 7 विश्विद्यालयों को कुलगुरु मिल गए हैं. राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को अलग-अलग आदेश जारी कर प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए हैं. बागडे ने राज्य सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति आदेश जारी किए हैं.

इन विश्विद्यालय को मिले कुलगुरु: राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉ बिमला डूंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉ वीरेंद्र सिंह जेतावत, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रो पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉ प्रताप सिंह, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो पवन कुमार शर्मा को कुलगुरु नियुक्त किया है. वहीं डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो गोविंद सहाय शुक्ला, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रो निमित रंजन चौधरी को कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है. राज्यपाल और कुलाधिपति ने इन पदों पर यह नियुक्ति कुलगुरु का कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या संबंधित कुलगुरु की 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए की है.