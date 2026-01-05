यात्रीगण कृपया ध्यान दें! प्रयाग माघ मेला जाने वाली ये 7 ट्रेनें रद्द
माघ मेला में स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं को सामना करना पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 3:40 PM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से मेला स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है. 5 से 6 जनवरी तक 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी. रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि, कुछ कारणों से 5 व 6 तिथियों में चलने वाली कुछ मेला स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमान पर तैयारी की थी. जिससे श्रद्धालुओं को माघ मेला स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने में किसी तरह की कोई समस्या न हो.
प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने के लिए ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेनों का ही प्रयोग करते हैं. बसों से भी यात्री प्रयागराज पहुंचते हैं. कुंभ में जहां पिछले साल 66 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे थे, वहीं इस साल माघ मेले में भी 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 5 व 6 तिथियों में चलने वाली 6 मेला स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिससे माघ मेले में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह के समस्याओं को सिमना करना पड़ेगा.
ये ट्रेनें हुईं हैं रद्द
- बढ़नी से 05 जनवरी, को चलने वाली 05107 बढ़नी-प्रयागराज रामबाग मेला स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है.
- बनारस से 05 एवं 06 जनवरी, को चलने वाली 05109 बनारस-प्रयागराज रामबाग मेला स्पेशल ट्रेन रद्द.
- प्रयागराज रामबाग से 05 एवं 06 जनवरी को चलने वाली 05110 प्रयागराज रामबाग-बनारस मेला स्पेशल ट्रेन रद्द.
- प्रयागराज रामबाग से 05 एवं 06 जनवरी को चलने वाली 05108 प्रयागराज रामबाग-बढ़नी मेला स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी.
- झूसी से 05 जनवरी को चलने वाली 05104 झूसी-बनारस मेला स्पेशल ट्रेन रद्द है.
- बनारस से 05 जनवरी को चलने वाली 05103 बनारस-झूसी मेला स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी.
- गोरखपुर से 05 जनवरी, को चलने वाली 05111 गोरखपुर-झूसी मेला स्पेशल ट्रेन रद्द है.
